La société est un fabricant et installateur de premier plan de solutions architecturales et structurales en béton préfabriqué au-dessus du niveau du sol

NEW YORK, 10 février 2026 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») annonce aujourd'hui avoir signé, par l'entremise d'une société affiliée nouvellement formée, une entente définitive pour acquérir The Wells Companies, Inc. (« Wells » ou la « société »), un chef de file de la conception, la fabrication et l'installation de solutions architecturales et structurales en béton préfabriqué au-dessus du niveau du sol aux États-Unis. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026 et est soumise aux conditions de clôture et approbations habituelles.

Wells est l'un des principaux fournisseurs de solutions de béton préfabriqué au-dessus du niveau du sol aux États-Unis et dessert un large éventail de marchés finaux et de clients à l'échelle nationale. En tant que plateforme entièrement intégrée, la société possède l'un des portefeuilles de préfabriqué au-dessus du niveau du sol les plus complets de l'industrie. Elle offre des capacités complètes telles que l'aide à la conception, les services d'ingénierie, la fabrication et l'installation et la finition sur place. Basé à Albany, au Minnesota, Wells emploie environ 2 700 personnes et exploite 13 usines de fabrication stratégiquement situées aux États-Unis.

Ryan Harrison, associé et co-responsable de KPS Mid-Cap Investments, déclare : « Nous sommes heureux d'acquérir Wells, un chef de file du secteur du béton préfabriqué au-dessus du niveau du sol aux États-Unis. La position de chef de file de la société repose sur son portefeuille complet de produits, ses capacités différenciées en matière de services à valeur ajoutée, ses relations de longue date avec les clients et son empreinte manufacturière de premier plan. L'expertise manufacturière de Wells, son engagement envers la qualité et ses solides relations avec les clients, combinés aux ressources stratégiques, opérationnelles et financières de KPS, constituent une plateforme idéale pour la croissance future. Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à Dan Juntunen, chef de la direction, et au reste de l'équipe de Wells afin d'assurer une expansion dynamique de l'entreprise, tant sur le plan organique que par des acquisitions stratégiques ».

Dan Juntunen, chef de la direction de Wells, déclare : « Fort de son excellent bilan de fabrication et de sa vaste expérience des produits de construction, KPS est le partenaire idéal pour Wells alors que nous entamons cette prochaine phase de croissance. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec KPS et notre équipe talentueuse afin d'accroître notre leadership dans l'industrie et de continuer à offrir des produits de grande qualité qui offrent une valeur importante à nos clients. L'entreprise a toutes les cartes en main pour tirer parti des fortes retombées de l'industrie de l'adoption croissante de solutions en béton préfabriqué dans diverses applications de construction et de notre position unique sur le marché ».

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique pour KPS. Piper Sandler et Taft, Stettinius et Hollister LLP ont agi respectivement à titre de conseiller financier et de conseiller juridique pour Wells.

À propos de Wells

The Wells Companies, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions complètes de construction préfabriquées au pays. L'accent est mis sur les solutions architecturales et structurales en béton préfabriqué au-dessus du niveau du sol. Fort de plus de 70 ans d'expertise, Wells collabore avec des partenaires de conception et de construction pour ajouter de la valeur en relevant les défis, en réduisant les risques et en établissant un lien de confiance, du début à la fin du projet. Dans l'optique de l'avenir, la recherche avancée, les pratiques de fabrication et de construction de Wells rehaussent continuellement les normes en matière d'innovation et d'efficacité dans l'environnement bâti. L'équipe de Wells crée des repères partout aux États-Unis, transformant les collectivités et aidant les entreprises et les particuliers à prospérer. Pour en savoir plus sur Wells, visitez le www.wellsconcrete.com.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement gérant 19,5 milliards de dollars d'actifs (au 30 septembre 2025). Depuis près de trois décennies, les associés de KPS ont travaillé exclusivement pour réaliser une importante appréciation du capital en effectuant des investissements de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles dans un large éventail d'industries, y compris les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les équipements d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour renforcer les entreprises, et génère des rendements d'investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de ses sociétés de portefeuille, plutôt que de compter avant tout sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds ont un chiffre d'affaires annuel global d'environ 21,2 milliards de dollars, exploitent 202 usines de fabrication dans 21 pays et comptent environ 55 000 employés, directement et par l'intermédiaire de coentreprises dans le monde entier (au 30 septembre 2025). La stratégie de placement de KPS et les sociétés de portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se concentre sur les investissements dans le segment inférieur du marché intermédiaire. KPS Mid-Cap cible le même type d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que les fonds phares de KPS depuis plus de trois décennies. KPS Mid-Cap utilise la plateforme mondiale de KPS, sa réputation, ses antécédents, son infrastructure, ses meilleures pratiques, ses connaissances et son expérience. L'équipe d'investissement KPS Mid-Cap est gérée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de spécialistes expérimentés et talentueux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP

CONTACT : Demandes de renseignements commerciaux : KPS Capital Partners, +1 212 338-5100; Relations avec les médias : Russell Sherman, +1 646 818-9238, [email protected]