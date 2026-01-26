LA NOUVELLE SOCIÉTÉ SERA UN CHEF DE FILE DE LA FABRICATION DE SOLUTIONS DE PROTECTION DE SURFACE

COMPAGNIE CHARGEURS INVEST SA CONSERVE UNE PARTICIPATION DE 25 %

NEW YORK, le 26 janv. 2026 /CNW/ - L'entreprise KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu, par l'entremise d'une filiale nouvellement constituée, un accord définitif en vertu duquel elle doit acquérir une participation majoritaire dans Chargeurs Films de Protection SAS (« Novacel » ou la « société »). L'actionnaire vendeur, Compagnie Chargeurs Invest SA (« Chargeurs ») (ENXTPA : CRI) investira aux côtés de KPS et conservera une participation de 25 % dans la société. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. L'achèvement de la transaction est prévu au deuxième trimestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture et des approbations habituelles.

Novacel est l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions de protection de surface pour les marchés finaux de l'équipement et de l'aménagement extérieur et intérieur des bâtiments, de l'industrie, des appareils ménagers et du transport. La société propose une gamme complète de solutions, notamment des films de traitement et de protection, des bandes, des papiers et des machines spéciales. Comptant environ 700 salariés, Novacel, dont le siège social est situé à Déville, en France, exploite six usines de fabrication et trois centres de R & D en France, en Italie et aux États-Unis.

Pierre de Villeméjane, associé et codirecteur des investissements dans les sociétés à moyenne capitalisation chez KPS, a déclaré : « Nous sommes heureux d'acquérir une participation majoritaire dans Novacel, un fabricant de solutions de protection de surface qui se distingue par sa gamme de produits diversifiée, sa vaste empreinte géographique, ses capacités de R & D de pointe et sa solide clientèle. Les solutions fournies par la société sont essentielles aux processus de fabrication de ses clients dans un large éventail d'applications. Nous sommes impatients de travailler à exploiter cette excellente base avec la talentueuse équipe de direction de Novacel. La forte image de marque de Novacel, ses capacités reconnues en matière de R & D et son attachement à la qualité, associés aux ressources stratégiques, opérationnelles et financières de KPS, constituent un parfait point de départ pour la croissance future. »

Philippe Denoix, directeur général de Novacel, a ajouté : « Forte d'un bilan convaincant au service de la fabrication d'excellence, l'entreprise KPS fait figure de propriétaire idéal pour accompagner la prochaine phase de croissance de la société indépendante Novacel. Nous sommes ravis de continuer à accroître notre primauté technique et à proposer régulièrement des produits innovants de qualité qui offrent une valeur ajoutée importante à nos clients, en étroite collaboration avec KPS et notre équipe chevronnée. L'engagement de KPS en faveur de l'excellence de fabrication, de l'amélioration opérationnelle et de l'innovation nous permettra de tirer parti de la solide position de Novacel sur le marché et d'approfondir nos partenariats avec nos clients à l'échelle mondiale. »

Michaël Fribourg, président-directeur général de Chargeurs, a commenté : « Nous avons été convaincus par la vision stratégique de KPS pour Novacel et par son expérience éprouvée dans la gestion d'entreprises manufacturières et industrielles mondiales. L'investissement de Chargeurs aux côtés de KPS souligne notre confiance dans la croissance des bénéfices de la société et son potentiel de création de valeur sous la direction de KPS, et nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à KPS pour conduire la prochaine phase de croissance de Novacel, en mettant l'accent sur le développement du regroupement d'entreprises sur le marché des solutions de protection de surface. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été le consultant juridique de KPS, et Rothschild & Co. son conseiller financier.

À propos de Novacel

Novacel est l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions de protection de surface pour les marchés finaux de l'équipement et de l'aménagement extérieur et intérieur des bâtiments, de l'industrie, des appareils ménagers et du transport. La société propose une gamme complète de solutions, notamment des films de traitement et de protection, des bandes, des papiers et des machines spéciales. Comptant environ 700 salariés, Novacel, dont le siège social est situé à Déville, en France, exploite six usines de fabrication et trois centres de R & D en France, en Italie et aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Novacel, veuillez consulter le site www.novacel-solutions.com.

À propos de Compagnie Chargeurs Invest

Animée par une culture de gestion active de portefeuille d'entreprises à forte valeur ajoutée, Compagnie Chargeurs Invest (ENXTPA : CRI) est une société mixte industrielle et financière qui joue un rôle d'opérateur et de promoteur de champions mondiaux de l'industrie et des services, mais aussi d'investisseur. Active dans près de 100 pays, Compagnie Chargeurs Invest s'appuie sur ses quelque 2 600 salariés, sur la détermination et l'engagement à long terme de son actionnaire majoritaire, le Groupe Familial Fribourg, ainsi que sur son portefeuille d'actifs pour relever les grands défis de ses marchés. Compagnie Chargeurs Invest a réalisé un chiffre d'affaires de 729,6 millions d'euros en 2024. Pour en savoir plus sur Chargeurs, veuillez consulter le site www.chargeurs.com .

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère les fonds « Situations spéciales » de KPS, une famille de fonds d'investissement totalisant 19,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2025). Depuis plus de trente ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la réalisation d'une plus-value significative fondée sur l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés manufacturières et industrielles actives dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces détachées automobiles, les biens d'équipement et l'industrie de fabrication en général. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive à améliorer les entreprises avec des équipes de gestion talentueuses, et produit des retours sur investissement en renforçant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille, plutôt qu'en se servant principalement de l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS génèrent un chiffre d'affaires annuel global d'environ 21,2 milliards de dollars, exploitent 202 sites de production dans 21 pays et emploient environ 55 000 personnes dans le monde entier, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises (au 30 septembre 2025). La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés de son portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

La division « Sociétés à moyenne capitalisation » de KPS se concentre sur les investissements dans la partie inférieure du marché intermédiaire. Elle cible le même type de possibilités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que les fonds phares de KPS depuis plus de trois décennies. Elle tire parti de la plateforme mondiale de KPS, de sa réputation, de son solide bilan, de son infrastructure, de ses meilleures pratiques, de ses connaissances et de son expérience. Les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison dirigent l'équipe de professionnels expérimentés et talentueux chargés des investissements dans les sociétés à moyenne capitalisation au sein de KPS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2868924/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP

CONTACT : Demandes de renseignements commerciaux : KPS - +1 212 338 5100; relations avec les médias : Russell Sherman, Prosek Partners, +1 646 818 9238 ou [email protected]