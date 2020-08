MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW/ - KPMG annonce l'acquisition d'Allard Matte, société de comptables professionnels agréés établie depuis plus de 25 ans sur la Rive-Sud de Montréal.

« Nous sommes heureux d'accueillir le cabinet Allard Matte au sein de la grande famille de KPMG au Québec », affirme Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, Province de Québec. « Nos deux organisations partagent une vision commune, celle d'offrir des services-conseils novateurs fondés sur nos nombreuses années d'expérience et les outils dont les entrepreneurs québécois ont besoin pour se dépasser et faire croître leur entreprise. L'équipe d'Allard Matte permet d'accélérer et d'élargir la présence de KPMG Entreprise ainsi que de rendre disponible l'offre intégrée de KPMG Entreprise à un plus grand nombre d'entrepreneurs de Montréal et de la Montérégie.»

Les deux fondatrices du cabinet, France Allard et Paule Matte, rejoignent ainsi KPMG avec leur équipe et poursuivront leurs activités à partir du bureau de KPMG Rive-Sud, situé en face du Quartier DIX30 à Brossard. « Ensemble, nous serons en mesure de fournir des solutions complètes pour aider les entreprises dans leur développement et nous en sommes très fiers! », ajoute M. Lacoste Bienvenue.

« Nous sommes ravis de rejoindre une organisation ayant l'envergure de KPMG - qui partage nos valeurs et notre engagement envers les petites et moyennes entreprises privées, » explique Mme Allard et Mme Matte. « Nous continuerons de fournir à nos clients un service personnalisé afin de les aider dans les défis et opportunités auxquels ils font face, d'autant plus dans le contexte actuel. En se joignant à la famille KPMG, ils bénéficieront ainsi de la vaste expérience en audit, en fiscalité et en services-conseils d'un cabinet d'envergure internationale. Nous nous réjouissons de franchir cette nouvelle étape et de renforcer notre capacité à toujours mieux accompagner nos clients. »

Kevin Dove, Directeur, Service national des communications, KPMG au Canada