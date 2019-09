KPMG nomme Lucy Iacovelli à la tête du service Fiscalité au Canada

« Lucy est une leader très respectée au sein du cabinet et dans le milieu des affaires. Ses efforts axés sur l'excellence technique et sur le service à la clientèle sont une source d'inspiration pour tous nos associés », dit Elio Luongo, chef de la direction chez KPMG au Canada. « Je me réjouis à l'idée que Lucy se joigne à notre comité de direction national. Elle apporte une énergie incroyable et témoigne d'un engagement indéfectible envers notre personnel et nos clients. »

Mme Iacovelli a à son actif plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la planification fiscale, de la réorganisation de sociétés, des fusions, des acquisitions et des désinvestissements, en plus de posséder des connaissances approfondies en matière de résolution de litiges fiscaux. Elle agit à titre de leader de l'unité administrative Fiscalité de KPMG pour la RGT depuis 2016, et elle dirigeait auparavant le groupe Fiscalité des services financiers du cabinet. Mme Iacovelli est membre du conseil d'administration de KPMG au Canada et du comité directeur du groupe Fiscalité internationale des services financiers de KPMG.

« Lucy hérite d'un groupe qui connaît un succès retentissant sous la direction de Greg, dont le leadership a grandement contribué à faire en sorte que KPMG a l'un des meilleurs services de fiscalité au Canada. Ce succès s'est trouvé renforcé par la croissance importante qu'a connu KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. ces dernières années », renchérit M. Luongo.

En plus de son rôle comme associé directeur canadien en Fiscalité, M. Wiebe a occupé des postes de direction clés chez KPMG au cours des trente dernières années, y compris celui de chef mondial de la Fiscalité et de chef des Services juridiques pour KPMG International. Il demeurera au sein du cabinet et continuera à offrir des services à certains des plus importants clients canadiens et internationaux en fiscalité de KPMG, et il sera à la tête de l'Équipe nationale de direction numérique, poursuivant ainsi les efforts que KPMG consacre aux solutions et à la transformation numériques de classe mondiale.

