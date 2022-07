Cette acquisition consolide l'offre de KPMG Entreprise en matière de gestion et de planification financière sur la rive-nord de Montréal

MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Une nouvelle étape de croissance pour KPMG Entreprise qui bonifiera ses services aux petites et moyennes entreprises.

KPMG annonce l'acquisition de FMBT s.e.n.c.r.l., cabinet comptable bénéficiant d'une réputation enviable, qui offre aux petites et moyennes entreprises des services professionnels avant-gardistes et personnalisés. L'équipe de FMBT offre non seulement à leurs clients des services en comptabilité et en fiscalité mais également des services-conseils en matière de gestion et de planification financière.

« L'intégration des professionnels de FMBT à notre équipe de KPMG Entreprise au Québec vient augmenter notre offre de services et notre présence sur la rive-nord de Montréal, une région stratégique pour nous », déclare Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, Province du Québec, KPMG. « Cette acquisition s'appuie sur notre stratégie de croissance au Québec et confirme notre désir de supporter les entrepreneur(e)s et leurs communautés là où ils se trouvent. »

« Notre priorité étant de vouloir constamment offrir à nos clients les meilleurs services et conseils, nous sommes très heureux de nous joindre à KPMG afin de pouvoir élargir la gamme de services disponibles à nos clients », indique Guillaume Fournier, Associé chez FMBT. « Nous continuerons ainsi de répondre aux exigences comptables fondamentales de notre clientèle entrepreneuriale, et les guider avec une plus grande profondeur autant en matière de fiscalité, de gestion, que de planification financière », ajoute Karine Laurence, Associée chez FMBT.

Cette nouvelle acquisition est la plus récente d'une série ayant débuté en 2018 confirmant l'expansion déjà bien entamée du cabinet partout au Québec.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Geneviève Lafaille, Directrice principale, Communications, KPMG au Québec, 514-985-1274, [email protected]