Ce 1er avril 2026, M. Jaffery devient associé et le premier économiste en chef du cabinet

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - KPMG Canada a nommé Ali Jaffery comme son premier économiste en chef à compter du 1er avril 2026. À titre d'associé établi à Ottawa, M. Jaffery dirigera le groupe Services-conseils en économie. Il élaborera et mettra à exécution des programmes de recherche en économie sur des enjeux nationaux importants comme le commerce, la productivité et la concurrence.

Ali Jaffery - L’économiste en chef de KPMG au Canada (Groupe CNW/KPMG LLP)

« Le Canada se trouve à un moment charnière, alors qu'il déploie des efforts pour renforcer son économie. La nomination d'Ali Jaffery comme économiste en chef renforce la capacité de KPMG d'aider les organisations canadiennes à comprendre l'orientation que prend l'économie, ce que cela signifie pour elles et comment répondre activement et avec confiance à un environnement dont la complexité est croissante », déclare Benjie Thomas, chef de la direction et associé principal de KPMG Canada.

Tim Prince, associé directeur canadien, Clients et marchés, ajoute : « En tant qu'économiste en chef, Ali Jaffery exercera ses fonctions dans l'ensemble du cabinet pour intégrer des analyses économiques aux approches proposées aux clients. Il offrira ainsi aux dirigeants la prospective dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et fondées sur des données économiques ».

Dans son nouveau poste, Monsieur Jaffery apporte plus de 15 années d'expérience dans les secteurs public et privé. Récemment encore, il occupait le rôle de directeur général et d'économiste principal à la Banque CIBC, où il a analysé d'importantes évolutions macroéconomiques aux États-Unis et au Canada et conseillé un vaste éventail d'entreprises et de clients issus des marchés financiers. Il a également exercé des fonctions déterminantes à la Banque du Canada, notamment celle d'économiste principal au département des Analyses de l'économie internationale. Sa carrière compte également des rôles au ministère des Finances et au Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi qu'à l'étranger, à la Qatar National Bank, l'une des plus grandes banques privées du Moyen-Orient.

« Mon expérience au sein des services publics, d'une banque centrale et des marchés de capitaux m'a permis de constater la vitesse à laquelle les conditions économiques et les réponses politiques peuvent évoluer ainsi que l'importance des renseignements clairs et pratiques en période d'incertitude, déclare M Jaffery.

KPMG Canada a fait ses preuves pour ce qui est de fournir des conseils de confiance aux organisations canadiennes, et je suis impatient de collaborer avec les équipes à l'échelle du pays, pour aider les clients à réduire la complexité, à gérer les perturbations géopolitiques et économiques et à prendre des décisions qui renforcent leur productivité, leur résilience et leur performance devant la concurrence », ajoute-t-il.

Monsieur Jaffery est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Toronto, d'une maîtrise en administration publique de l'Université Queen's et d'un diplôme spécialisé en économie et en mathématiques de l'Université McMaster.

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