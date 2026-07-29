KPMG Canada et OpenAI établissent un partenariat stratégique visant à aider les entreprises à accélérer l'adoption de l'IA

Cette alliance combine, d'une part, les technologies d'OpenAI et, d'autre part, l'expertise et l'expérience concrète de KPMG en déploiement et en gouvernance de l'IA à l'interne afin d'aider les entreprises à tirer pleinement profit de l'IA.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Profitant de l'élan mondial, KPMG Canada a noué une collaboration stratégique avec OpenAI pour aider les entreprises canadiennes à passer de l'expérimentation de l'IA à une transformation concrète à l'échelle de l'entreprise. Dans le cadre de ce partenariat, KPMG a été nommée partenaire Elite d'OpenAI, soit le niveau le plus élevé du réseau de partenaires d'OpenAI

En tant que dernière expansion des services d'IA de KPMG, cette collaboration allie les capacités d'OpenAI à l'expérience et à l'expertise de KPMG en matière de transformation des activités, de gouvernance et de gestion des risques. Le principal objectif de l'alliance sera d'aider les entreprises à tirer davantage de valeur de l'IA en l'enchâssant plus étroitement dans les systèmes et les flux de travail qu'elles utilisent au quotidien. En intégrant l'IA aux processus d'affaires existants, KPMG et OpenAI aideront les clients à réduire le travail manuel. La technologie sera ainsi plus facile à utiliser et deviendra un élément plus concret du fonctionnement de leurs entreprises.

KPMG Canada s'appuiera sur son parcours de transformation en IA, utilisant les technologies d'OpenAI dans ses activités internes afin d'acquérir l'expérience et de développer les capacités requises pour accompagner ses clients dans le déploiement à grande échelle de l'IA en toute confiance. Dans le domaine des services-conseils transactionnels de KPMG, les équipes utilisent la plateforme Codex d'OpenAI pour examiner des milliers de pages de documents transactionnels et de données financières en une fraction du temps qu'il fallait auparavant, en identifiant rapidement les renseignements clés et en produisant une analyse prête à être examinée. Cela signifie moins de temps consacré au travail manuel répétitif et plus de temps consacré à aider les clients à évaluer les risques, à cerner les possibilités et à prendre des décisions éclairées au sujet des fusions et acquisitions.

« Notre parcours de transformation en IA nous a montré ce qu'il faut pour déployer l'IA au sein d'une entreprise, et le faire à grande échelle. Après avoir permis à plus de 3 000 employés de l'organisation d'utiliser ChatGPT Enterprise, nous avons constaté de première main à quel point les capacités avancées de l'IA peuvent transformer les méthodes de travail. Notre expérience de l'expansion des technologies OpenAI partout au Canada et de l'élaboration de flux de travail compatibles avec la plateforme Codex dans le cadre de conseils transactionnels nous donne des renseignements pratiques que nous pouvons utiliser pour aider les clients à progresser plus rapidement et à tirer plus d'avantages de l'IA », a déclaré Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique chez KPMG Canada.

Le partenariat crée également de nouvelles occasions d'aider les entreprises à renforcer leur résilience en cybersécurité. Dans le cadre du programme OpenAI Daybreak Cyber Partner, KPMG aidera à intégrer les modèles OpenAI et les cybercapacités dans les solutions de cybersécurité alimentées par l'IA, aidant les clients à gérer les risques, à améliorer la sécurité et à répondre à un environnement de menaces de plus en plus complexe.

« Les sociétés canadiennes sont prêtes à aller au-delà des projets pilotes et à mettre l'IA en production, à l'échelle de l'entreprise, selon Ksenia Chumachenko, responsable des alliances mondiales à OpenAI. La prochaine étape consistera à intégrer l'intelligence (et, de plus en plus, les agents d'IA) directement dans les flux de travail, là où les décisions sont prises et où le travail est fait. KPMG Canada met à profit son expertise sectorielle ainsi que ses capacités de gouvernance et de transformation pour s'assurer que l'entreprise est prête à la transition. Ensemble, nous pouvons aider les entreprises canadiennes et les organismes du secteur public à passer de l'expérimentation à un déploiement sécuritaire et responsable. Il est temps de transformer l'IA de point en résultats concrets. »

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