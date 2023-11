Un nouveau projet pilote au Québec proposant des formations et des certifications en compétences numériques pour renforcer la sécurité des organisations contre les cyberattaques et optimiser leur performance grâce à l'intelligence artificielle générative.

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, KPMG au Canada et Microsoft Canada ont annoncé conjointement le lancement du Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels. Le Centre offrira des formations virtuelles, pratiques et gratuites pour aider les entreprises et les gouvernements à mettre en place des mesures de protection en matière de cybersécurité, qui serviront à comprendre les opportunités et les défis de l'intelligence artificielle générative et à la mettre en œuvre de manière responsable.

Représentant un investissement de 1,7 M$ sur une période de trois ans, le Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels sera établi au Québec, rejoignant le Centre d'excellence canadien en cybersécurité de KPMG. Lors de la première phase du projet pilote, le Centre pourrait rejoindre un potentiel de plus de 11 000 cadres supérieurs et membres de conseils d'administration à travers ses formations offertes en français sur la Cybersécurité et sur l'intelligence artificielle générative.

Le récent sondage Perspective des chefs de la direction de KPMG révèle que 93 % des chefs de la direction canadiens craignent que l'émergence de l'intelligence artificielle générative ne les rende encore plus vulnérables aux cyberattaques, bien que seulement 56 % d'entre eux se sentent prêts à faire face à celles-ci. Une étude récente de Microsoft en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) révèle que la demande de compétences en cybersécurité a augmenté de 32 % au Canada au cours de la dernière année.

« Grâce à cette collaboration avec Microsoft, nous visons à renforcer la cybersécurité et à transformer l'intelligence artificielle générative en une opportunité, plutôt qu'une menace », a déclaré Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, Province de Québec, KPMG. « Avec notre expertise dans ces domaines, nous prenons des mesures concrètes pour améliorer la sécurité et avoir un impact positif pour les organisations au Québec. »

Face à la menace croissante des cyberattaques, Microsoft estime que les tentatives d'attaques d'hameçonnage ont augmenté de plus de 200 % depuis septembre 2022. Il est donc essentiel que les organisations de toutes tailles se protègent en développant une culture de cybersécurité, débutant par une formation et l'acquisition de compétences essentielles en matière de sécurité. Un récent sondage de KPMG auprès des petites et moyennes entreprises québécoises révèle que 60 % d'entre elles ont payé une rançon aux cybercriminels au cours des trois dernières années.

« La création du Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels par KPMG au Canada et Microsoft Canada marque une étape importante dans l'alliance mondiale entre KPMG International et Microsoft », a déclaré Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président des partenariats nationaux de transformation chez Microsoft. »

Plus d'informations peuvent être obtenues et les inscriptions peuvent être effectuées au info.kpmgeducation.ca

À propos de Microsoft Canada

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corporation (code Nasdaq : « MSFT »), le chef de file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Microsoft Canada offre des services de vente, de marketing, de consultation et d'assistance locale partout au pays, en français comme en anglais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Microsoft Canada, veuillez visiter le www.microsoft.ca.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

