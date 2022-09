Adam Aptowitzer est nommé le premier chef national du cabinet d'avocats pour les organismes de bienfaisance et sans but lucratif

MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW/ - KPMG cabinet juridique s.r.l/S.E.N.C.R.L. est heureux d'annoncer qu'Adam Aptowitzer s'est joint au cabinet à titre de chef national du droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif, un nouveau rôle qui élargit davantage les services du cabinet au secteur caritatif au Canada.

« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif s'attaquent à certains des problèmes sociaux et environnementaux les plus pressants et font face à des demandes croissantes de la part des donateurs et du public, a affirmé Justin Kutyan, associé principal, KPMG cabinet juridique. Nous sommes ravis de nous associer à Adam et à son équipe pour aider ces organismes à comprendre leurs obligations juridiques et fiscales et à fournir des conseils pratiques qui appuient les normes éthiques et les attentes élevées des Canadiens. »

M. Aptowitzer possède des compétences bien établies dans ce domaine spécialisé du droit. En collaboration avec ses collègues Alexandra Tzannidakis et Karen Cooper, il fournit des services juridiques à des organismes de bienfaisance, à des organismes sans but lucratif, à des contribuables du secteur privé et à des sociétés exerçant leurs activités au Canada et à l'étranger, en mettant l'accent sur la conformité et le règlement des différends. Conférencier public recherché et auteur de nombreux articles sur le droit des organismes de bienfaisance et le droit fiscal, M. Aptowitzer contribue régulièrement au débat sur les politiques publiques. Il a représenté des clients à la Cour canadienne de l'impôt, à la Cour d'appel fédérale et à la Cour suprême du Canada.

« Nous avons bâti notre pratique en gagnant et en conservant la confiance de ces organismes et de leurs employés, qui contribuent à la qualité de vie dans nos collectivités, a déclaré Adam Aptowitzer, associé, chef national du droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif. En nous joignant à la famille de KPMG cabinet juridique, nous sommes en mesure de combiner nos nombreuses années de pratique spécialisée avec la vaste gamme de services et la marque de confiance de KPMG. Cela renforce notre capacité d'offrir à nos clients une gamme complète de services de soutien de qualité. »

Mme Tzannidakis est également associée principale chez KPMG cabinet juridique. Mme Cooper, une avocate qui travaille par l'entremise d'une société professionnelle, a été engagée comme conseillère juridique pour le cabinet.

M. Aptowitzer a été nommé lauréat 2012 du Prix commémoratif Heather McArthur pour jeunes juristes par l'Association du Barreau de l'Ontario, en reconnaissance de sa contribution à la formation juridique et à la réforme du droit. Il a été membre de l'exécutif de l'Association du Barreau canadien, de l'Association du barreau de l'Ontario, section du droit relatif aux œuvres de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif. Il a également été nommé au classement « Forty Under 40 » par le Ottawa Business Journal et la Chambre de commerce d'Ottawa.

KPMG s.r.l. est le cabinet d'avocats affilié à KPMG au Canada.

