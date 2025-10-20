Le cabinet d'avocats a été sélectionné dans la catégorie du droit fiscal par les clients et les pairs pour une troisième année consécutive

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - KPMG cabinet juridique a une fois de plus été nommé l'un des meilleurs cabinets d'avocats dans la catégorie du droit fiscal au Canada en 2026 par le Globe & Mail et Statista. Il s'agit de la troisième année consécutive où KPMG cabinet juridique est reconnu dans ce prestigieux classement annuel pour sa pratique du droit fiscal.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus non seulement pour la qualité de nos services juridiques, mais aussi pour la confiance et la valeur que nous offrons à nos clients chaque jour », a déclaré Lachlan Wolfers, associé et leader national, KPMG cabinet juridique au Canada. « KPMG cabinet juridique s'engage à transformer l'expérience client grâce à des services professionnels intégrés et de premier plan sur le marché. Nous avons beaucoup investi dans les talents juridiques et les outils technologiques pour les avocats fiscalistes afin d'offrir de meilleures perspectives et une plus grande valeur à nos clients. Cette reconnaissance témoigne de nos importants progrès vers l'atteinte de cet objectif. »

Le classement des meilleurs cabinets d'avocats au Canada est un classement annuel des cabinets d'avocats, déterminé au moyen de sondages auprès des pairs et des clients.

« KPMG mise sur une grande tradition de leadership en matière de fiscalité au Canada, et cette reconnaissance témoigne du talent et des capacités exceptionnelles de notre conseiller fiscal et juridique et de KPMG cabinet juridique », a déclaré Lucy Iacovelli, associée directrice canadienne, Fiscalité et KPMG cabinet juridique. « Nos avocats fiscalistes sont largement reconnus pour leur connaissance spécialisée des lois fiscales complexes à tous les niveaux, et pour la façon dont l'évolution des politiques et des décisions fiscales influence la prise de décisions des entreprises et des particuliers. La collaboration de nos avocats avec les équipes multidisciplinaires de KPMG au Canada et à l'échelle mondiale donne à nos clients les conseils intégrés dont ils ont besoin pour réussir. »

Le classement annuel des meilleurs cabinets d'avocats au Canada, qui repose sur des sondages auprès de pairs et de clients, désigne les 200 cabinets d'avocats canadiens qui sont très respectés par leurs collègues dans 31 domaines juridiques distincts.

Statista publie des centaines de classements mondiaux et de listes d'entreprises du secteur de concert avec des partenaires médiatiques de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse s'appuie sur le succès de statista.com, le principal portail de données et de veille stratégique qui fournit des statistiques, des données commerciales pertinentes et diverses études et enquêtes sur le marché et la consommation.

KPMG LLP, société à responsabilité limitée, est un cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil à service complet, détenu et géré par des Canadiens. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme tel. Pour en savoir plus, consultez le site kpmg.com/ca.

