MONTRÉAL, le 1 Fév. 2024 /CNW/ - KPMG franchit une nouvelle étape dans sa croissance au Québec avec l'acquisition du cabinet d'avocats Sweibel Novek Rabbat, s.e.n.c.r.l. (S·N·R). Fondé à Montréal en 1994, ce cabinet d'avocats boutique offre une gamme complète de services sur mesure en planification fiscale, en litige fiscal, en planification successorale ainsi que des services juridiques corporatifs et commerciaux destinés à sa clientèle d'affaires.

Les professionnels de S·N·R se joindront ainsi à KPMG cabinet juridique au Canada--qui compte plus de 25 avocats au Québec et 150 avocats à travers les grands centres au pays, et grâce à notre affiliation avec KPMG International, a accès à 3 800 avocats dans plusieurs de nos 143 marchés--au service de ses clients en droit des affaires, en droit des OSBL et des organismes de bienfaisance, en droit de l'emploi et du travail, en successions et fiducies, en droit de l'immigration, en droit fiscal et en litige.

« Cette acquisition représente une étape importante dans notre stratégie de croissance visant à offrir une approche unique aux besoins d'affaires de nos clients en tirant parti de nos capacités multidisciplinaires pour offrir le meilleur des services juridiques », affirme Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, Province de Québec, KPMG au Canada. « Selon notre enquête Focus Québec, 82 % des entreprises québécoises accélèrent leurs plans de succession. Bonifier notre offre aux entreprises familiales est plus que jamais indispensable pour permettre aux entrepreneurs d'aborder tous les aspects entourant la mise en œuvre d'un plan de transition optimal. »

Cette acquisition est essentielle à la stratégie de croissance de KPMG dans la province et démontre sa volonté de servir les entreprises familiales et les entrepreneurs de manière holistique.

« Nous avons développé des relations étroites et durables avec nos clients au fil des années et nous nous engageons à leur fournir un service personnalisé à valeur ajoutée », ajoute Sydney Sweibel, associé fondateur de S·N·R « Nous sommes ravis de nous associer à KPMG et d'augmenter leurs capacités de planification commerciale, personnelle et successorale grâce à une gamme encore plus complète de services adaptés à leurs besoins spécifiques. »

KPMG cabinet juridique s.r.l/S.E.N.C.R.L. est le cabinet d'avocats affilié à KPMG.

KPMG au Québec

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, est une société à responsabilité limitée. Au Québec, KPMG compte plus de 2 000 professionnels et employés dans huit bureaux qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir un des meilleurs lieux de travail au pays. Pour connaître les possibilités d'emploi et soumettre votre candidature, visitez le site carrière de KPMG .

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est un cabinet membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus de renseignements : home.kpmg/ca/fr.

