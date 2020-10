TORONTO, le 6 oct. 2020 /CNW/ - KPMG au Canada annonce avec plaisir que Yannick Archambault est entré au service du cabinet à titre d'associé leader national du Bureau de gestion familiale. Dans ses nouvelles fonctions, M. Archambault dirigera un groupe national qui offre des services personnalisés aux propriétaires d'entreprises familiales, aux familles d'entrepreneurs, aux clients à valeur nette très élevée et aux bureaux de gestion de patrimoine établis.

« Nous sommes ravis d'accueillir Yannick au sein de KPMG et de notre équipe de professionnels de confiance dans tout le Canada », affirme Jonathan Kallner, associé directeur, Clients et Marchés de KPMG au Canada. « Yannick nous fera profiter de sa vaste connaissance de la gestion du patrimoine familial, de l'atténuation des risques, des questions d'héritage et de succession et de planification de la relève. Yannick et son équipe pourront aussi donner plus de forces à nos services et permettre aux particuliers et aux familles d'atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs aspirations tout en mettant l'accent sur la stabilité et la croissance. »

M. Archambault nous provient du secteur de la gestion du patrimoine où il a su tisser de solides relations de travail avec des entrepreneurs et des entreprises familiales de premier plan. Yannick a en effet dirigé le service de gestion du patrimoine de l'une des plus grandes banques du Canada, où il était responsable de la planification stratégique, de la stratégie de distribution, de l'expérience client, du marketing et de l'expansion des affaires. Il compte 30 années d'expérience et a occupé de nombreux postes de direction au sein du secteur des services financiers en étant au service de clients au Canada, aux États-Unis et en Asie. Pendant de nombreuses années, il a également travaillé directement avec les familles à mettre sur pied des bureaux de gestion du patrimoine individuels ou multifamiliaux.

« Depuis des décennies, KPMG propose des conseils indépendants et objectifs aux propriétaires d'entreprise, entrepreneurs et clients à valeur nette très élevée en mettant à profit les forces multidisciplinaires du cabinet au Canada comme à l'étranger », affirme M. Archambault. « La pandémie nous a confrontés à des bouleversements plus que jamais auparavant et nous oblige à faire preuve de résilience. À partir de maintenant, nous donnerons un coup d'accélérateur à nos activités et intégrerons nos méthodes pour permettre aux entreprises et aux familles de s'adapter à cette époque sans précédent, à atteindre leurs objectifs et à demeurer prospères pour les générations à venir. »

« Au cours de sa carrière, Yannick s'est distingué en offrant des conseils à des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises familiales au Canada et à l'international », ajoute Mary Jo Fedy, leader nationale de KPMG Entreprise. « Son expérience dans la mise sur pied de bureaux de gestion du patrimoine et ses compétences spécialisées en stratégie, exploitation et gestion du patrimoine seront un formidable atout pour KPMG et les clients du Bureau de gestion familiale. »

Un mot au sujet du Bureau de gestion familiale de KPMG

Les professionnels du Bureau de gestion familiale travaillent dans l'ensemble du Canada et fournissent des conseils indépendants et des services spécialisés adaptés aux besoins des particuliers et familles à valeur nette très élevée. Œuvrant en toute transparence avec les membres d'un réseau multidisciplinaire de professionnels au Canada et ailleurs dans le monde, nous fournissons de l'information sur la planification et la conformité fiscales, la stratégie de gestion du patrimoine, la planification de la relève, les successions et les fiducies, la philanthropie, les entreprises structurantes, la gouvernance familiale, les services juridiques et l'administration de la vie. Selon les besoins de la famille, nos équipes se mobiliseront afin de fournir les services d'un bureau de gestion familiale partiel ou complet ou de collaborer avec un bureau existant pour compléter les compétences qui s'y trouvent déjà et offrir des services à valeur ajoutée. Le cabinet KPMG est présent partout dans le monde et comprend la mobilité des familles d'aujourd'hui et de leur patrimoine. Nous sommes parfaitement placés pour fournir des conseils sur les actifs multinationaux et complexes et sur les affaires et la fiscalité multiterritoriales.

UN MOT SUR KPMG AU CANADA

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (home.kpmg/ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International ». KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

Information :

Pour en savoir plus au sujet du Bureau de gestion familiale de KPMG, visitez kpmg.com/ca/familyoffice.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: ou une entrevue avec Yannick Archambault, veuillez communiquer avec : Nancy White, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, M 416-876-1400, T 416-777-3306, [email protected]