TORONTO, le 16 mars 2021 /CNW/ - KPMG au Canada a annoncé aujourd'hui qu'il intensifiait sa collaboration avec Oracle en ajoutant Oracle Cloud Infrastructure (OCI) à sa gamme de services. OCI offre une flexibilité en temps réel pour les applications d'entreprise en combinant les services autonomes, la sécurité intégrée et l'informatique sans serveur d'Oracle. Avec l'ajout de l'infrastructure infonuagique de prochaine génération d'Oracle, KPMG sera en mesure de répondre à la demande croissante de ses clients pour des modes d'exploitation plus efficaces et plus économiques dans notre monde virtuel marqué par la pandémie.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients des solutions et services Oracle Cloud de bout en bout, dont Oracle Cloud Applications et Oracle Cloud Infrastructure, qui les aideront à réaliser des gains d'efficience, à favoriser l'innovation et la croissance, et à renforcer leur résilience », affirme Amardeep Johar, associé, groupe national Oracle au Canada, et responsable de la gamme de services infonuagiques Powered Enterprise de KPMG au Canada. « La pandémie a rendu l'infonuagique indispensable pour les entreprises. Vu le rythme impressionnant auquel Oracle augmente ses capacités infonuagiques, l'ajout d'OCI à notre gamme de services renforce notre volonté d'aider les clients à tirer le meilleur parti d'Oracle Cloud. »

Après un an de pandémie mondiale, on remarque que les entreprises cherchent de plus en plus à investir dans des technologies numériques qui leur permettront d'optimiser les coûts et d'accroître leur agilité sans nécessairement procéder à une restructuration. L'infonuagique, par exemple, permet aux travailleurs à distance de continuer à travailler sans avoir à gérer et à entretenir l'infrastructure sous-jacente. OCI offre une puissance informatique haute performance sur place pour exécuter les services infonuagiques et les applications les plus exigeantes de l'entreprise.

« Que ce soit pour une entreprise à la recherche d'un avantage concurrentiel ou pour un gouvernement qui cherche à accroître son agilité et sa réactivité en période de crise, l'infonuagique offre la souplesse et l'évolutivité nécessaires pour aider les clients à relever les défis d'aujourd'hui, affirme M. Johar. L'infonuagique aide les employés à adopter de nouvelles méthodes de travail et à stimuler le rendement dans leurs diverses fonctions. »

Les conseillers de KPMG - issus de divers domaines de pratique tels que la stratégie d'entreprise, les modèles d'exploitation, la cybersécurité, la gouvernance, les risques et la conformité - travaillent main dans la main avec l'équipe d'ingénieurs en infonuagique certifiés d'Oracle pour aider les clients à aligner les solutions infonuagiques sur les objectifs ou les initiatives de l'entreprise.

Cette combinaison unique de compétences et de talents procure aux clients la sécurité et les conseils dont ils ont besoin pour maximiser les avantages de l'infonuagique et accélérer leur transformation numérique, particulièrement dans les secteurs fortement réglementés comme les services financiers, les soins de santé et les sciences de la vie, et le secteur public.

« KPMG est un chef de file en ce qui a trait à l'aide aux organisations canadiennes qui souhaitent migrer vers les services infonuagiques Oracle, les mettre en œuvre et les gérer », affirme Matt Plouffe, vice-président de groupe, Oracle Canada. « Nous sommes ravis d'intensifier notre collaboration et d'aider nos clients mutuels dans leur virage infonuagique. La croissance du groupe Oracle de KPMG témoigne de la vigueur soutenue de notre relation de plus de deux décennies avec KPMG. »

Au Canada, Oracle compte deux régions infonuagiques, soit Toronto et Montréal, qui offrent un soutien important aux clients commerciaux et gouvernementaux. Les clients et partenaires canadiens d'Oracle auront accès à tous les services Oracle Cloud, y compris les services Oracle Autonomous Database, Oracle Container Engine for Kubernetes, Oracle Cloud VMware Solution, Oracle Cloud Infrastructure et Oracle Cloud Applications.

Selon une récente évaluation des fournisseurs de services infonuagiques professionnels au Canada :

« La différenciation de KPMG en matière de services infonuagiques professionnels réside dans son expertise approfondie dans le domaine des affaires et de l'industrie, garantissant que l'impératif stratégique de transformation numérique du client est réalisé en utilisant l'infonuagique. Son expertise en matière de gestion des risques complète la transformation infonuagique et s'appuie sur sa pratique de la cybersécurité. » - IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs de services infonuagiques professionnels au Canada pour 2021.

KPMG Canada fait partie du réseau Oracle PartnerNetwork (OPN).

