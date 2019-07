KPMG au Canada remporte un prix IMPACT de Microsoft Canada

TORONTO, le 30 juill. 2019 /CNW/ - KPMG au Canada est fier d'annoncer qu'il a remporté un prix IMPACT 2019 de Microsoft Canada dans la catégorie Innovation auprès des gouvernements. Remis tous les ans, ces prix récompensent les partenaires de Microsoft au Canada qui s'efforcent d'améliorer la vie des Canadiens et qui excellent dans la vente, le marketing, la création et la mise en œuvre de solutions basées sur la technologie de Microsoft.

« Nous sommes ravis d'être récompensés pour notre travail auprès des gouvernements pour améliorer leurs programmes et services aux citoyens », déclare Amanda Perran, associée et leader nationale de l'équipe Microsoft chez KPMG au Canada. « Nous sommes fiers de notre capacité à offrir des solutions technologiques novatrices qui reflètent les pratiques et les connaissances de pointe liées à l'adoption et à l'optimisation pour les entreprises. »

KPMG au Canada a misé sur un ensemble de solutions Microsoft pour mettre au point une solution de ville intelligente pouvant être adaptée aux administrations municipales, provinciales et fédérale.

Selon Statistique Canada, plus de sept Canadiens sur dix vivent en zone urbaine et les cinq régions métropolitaines connaissant la plus forte croissance sont en Ontario, la province la plus populeuse.

« Pour les municipalités, cela entraîne des difficultés multiples et persistantes, tant budgétaires qu'opérationnelles », explique Stephen Beatty, associé et chef, Centre d'excellence - Municipalités, KPMG au Canada. « Au lieu d'effectuer des coupes franches dans les budgets pour gérer les coûts et les risques, il faudrait investir intelligemment dans des systèmes et des processus qui se traduiront par des gains d'efficacité, une prestation de service simplifiée et une augmentation des rentrées de fonds afin d'améliorer la durabilité des villes. »

Microsoft Canada a présenté ses prix plus tôt ce mois-ci dans le cadre de la conférence Microsoft Inspire à Las Vegas, au Nevada. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction de leur contribution extraordinaire auprès de leurs clients et de la communauté.

« C'est un honneur pour nous de remettre à KPMG au Canada un prix IMPACT dans la catégorie Innovation auprès des gouvernements », déclare Suzanne Gagliese, vice-présidente, One Commercial Partner, Microsoft Canada. « KPMG s'est montré un partenaire exemplaire et nous félicitons le cabinet pour cette réalisation exceptionnelle et pour sa volonté d'offrir sur le marché des solutions qui aideront les entreprises canadiennes à en faire plus. »

KPMG au Canada a aussi été nommé comme finaliste du prix Partenaire de l'année 2019 dans la catégorie Microsoft CityNext. Beaucoup de cabinets membres de KPMG sont des partenaires Or de Microsoft et KPMG est l'un des quatre seuls intégrateurs de systèmes mondiaux Microsoft dans le monde.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 38 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

