KPMG présente les progrès de sa stratégie d'inclusion, de diversité et d'équité, rendant ainsi compte du respect de ses engagements ESG

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - KPMG au Canada a publié aujourd'hui son troisième rapport sur l'inclusion, la diversité et l'équité (IDE) , qui expose les avancées du cabinet dans la promotion de l'IDE et illustre sa détermination constante d'offrir un milieu de travail accueillant où chaque personne peut se sentir à sa place et s'épanouir.

« Chez KPMG, nous nous efforçons à favoriser un milieu de travail inclusif et équitable fondé sur la confiance et le respect », affirme Elio Luongo, chef de la direction et associé principal, KPMG au Canada et coprésident du Conseil de direction sur l'inclusion, la diversité et l'équité et (IDE) du cabinet. « Le rapport, qui illustre notre engagement envers la transparence et nous tient responsables de nos progrès et de notre gouvernance, s'aligne avec nos engagements ESG. Et, bien que nous soyons fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant, nous savons qu'il reste du chemin à parcourir. »

KPMG reconnaît l'importance de la reddition de compte et de la transparence dans la poursuite de ses objectifs en matière d'IDE, dont l'un des principaux est d'améliorer l'équité et la diversité parmi les associé·e·s à des échelons supérieurs, dans le but d'atteindre une représentation de 33 % de femmes et de 26 % de personnes de couleur d'ici le 1er octobre 2025. KPMG vise aussi une représentation de 6 % de personnes avec limitation, de 5 % de personnes noires et de 1,7 % de personnes autochtones dans l'ensemble de son cabinet. Ces objectifs sont liés à l'engagement des leaders du cabinet à miser sur les progrès réalisés et à accélérer les améliorations.

« Pour comprendre les besoins des clients et y répondre, il est primordial que notre équipe reflète la diversité de la population canadienne », souligne Robert Davis, chef de l'inclusion, de la diversité et de l'équité chez KPMG au Canada. « Les objectifs de représentation parmi nos associés illustrent notre conviction en matière d'IDE, nous permettant d'attirer les meilleurs talents et d'offrir à nos professionnels des modèles qui leur ressemblent et qui représentent les communautés que nous servons. Quand j'ai commencé ma carrière dans le milieu des affaires au Canada, il n'y avait pas beaucoup de gens comme moi; je comprends très bien à quel point la représentation compte. »

Les 35 réseaux d'employés de KPMG sont des partenaires stratégiques pour l'inclusion : ils alimentent la stratégie sur l'IDE et donnent un espace aux talents pour communiquer, accroître la sensibilisation, favoriser l'alliance inclusive et renforcer leur sentiment d'appartenance. Ces réseaux contribuent aussi grandement à l'expansion inclusive des avantages sociaux du cabinet, y compris les programmes de congé parental, les Soins traditionnels autochtones, l'aide à la vie quotidienne pour les personnes vivant avec une limitation et le soutien pour l'affirmation du genre.

Cette année, le rapport comprend le plan d'action pour la vérité et la réconciliation de KPMG au Canada. Annoncé en septembre dernier, il a été rédigé en consultation avec les membres autochtones de l'équipe, le Réseau national des peuples autochtones de KPMG ainsi qu'avec des organisations dirigées par des Autochtones. Ce plan vise surtout la promotion d'une culture équitable et inclusive, le renforcement d'alliances inclusives, ainsi que la contribution considérable et en toute confiance du cabinet envers l'autonomisation autochtone.

« Notre cabinet a connu une forte croissance ces dernières années, et nous croyons que le fait d'avoir priorisé, valorisé et optimisé l'IDE a joué un rôle important dans cette réussite, ajoute M. Davis. Pour nous, progresser avec intention signifie de continuer à écouter nos professionnels et à agir de sorte à intégrer l'IDE dans tout ce que nous faisons. »

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit, et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr .

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Pour toute demande d'information de la part des médias, adressez-vous à : Sonja Cloutier-Bosworth, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-777-8175, 416-528-5324, [email protected]