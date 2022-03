Le cabinet de services professionnels reçoit cette prestigieuse reconnaissance pour la 15e année consécutive.

MONTRÉAL, le 8 mars 2022 /CNW/ - KPMG au Canada figure au palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour la 15e année consécutive.

Ce prix, qui en est à sa 15e année d'existence, est un honneur accordé aux employeurs du Canada qui offrent des programmes exceptionnels visant à promouvoir l'inclusion et la diversité de cinq groupes d'employés clés : les femmes, les personnes de couleur, les personnes handicapées, les Autochtones, et les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT).

« Il s'agit d'une reconnaissance du travail que nous accomplissons dans le but d'être un employeur réellement inclusif au Canada, non seulement au cours de la dernière année, mais depuis près de vingt ans », affirme Rob Davis, chef, Inclusion, diversité et équité et président du Conseil d'administration de KPMG au Canada. « Au cours de l'exercice 2021, nous avons atteint notre objectif de diversité établi en 2018, qui visait à compter 30 % de femmes et 20 % de personnes de couleur parmi nos associés. Nous comptons poursuivre cette réussite dans les années à venir. »

La stratégie d'inclusion, de diversité et d'équité de KPMG - qui compte plus de 10 000 employés partout au Canada - repose sur trois piliers clés : un milieu de travail équitable et inclusif, une équipe résiliente et saine mentalement, et la reconnaissance en tant que leader en matière d'inclusion, de diversité et d'équité.

« Notre cabinet est formé de personnes passionnées de tous les horizons, et lorsque leurs capacités et perspectives multidimensionnelles s'unissent, elles peuvent changer les choses pour nos clients, pour nos communautés et pour nous tous », explique Silvia Montefiore, associée directrice canadienne, Services habilitants gestion opérationnelle.

Le cabinet a récemment été nommé l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada, l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens ainsi que l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022!

Voici quinze raisons pour lesquelles KPMG fait partie des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour une 15e année consécutive :

KPMG compte plus de 30 réseaux d'employés, ce qui favorise le sentiment d'appartenance. Un tiers de ses employés sont nés à l'extérieur du Canada . Afin de favoriser le bien-être mental des employés, le cabinet a nommé un responsable de la promotion de la santé mentale au travail en 2017, une première au Canada . Les femmes représentent 57 % des membres de la haute direction. Parmi les nouvelles promotions d'associés de l'année dernière, 40 % étaient des femmes et 31 % étaient des personnes de couleur. Au cours de l'exercice 2021, le cabinet a atteint son objectif de diversité parmi les associés établi en 2018, soit 30 % de femmes et 20 % de personnes de couleur. Le cabinet combat le racisme envers les Noirs par l'éducation, l'inclusion, l'équité et le soutien à la prochaine génération de jeunes Noirs au moyen de partenariats, de programmes de mentorat, de stages et de bourses d'études pour les étudiants du secondaire et du postsecondaire L'an dernier, le cabinet a souligné la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en fermant ses bureaux, donnant ainsi aux employés l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire commune du Canada , de prendre des mesures pour promouvoir la réconciliation et de panser les plaies laissées par le traumatisme intergénérationnel que représentent les pensionnats pour autochtones. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, le cabinet a offert plus de 16 séances d'information sur la santé mentale à son personnel. KPMG a mis en place le Réseau pour l'inclusion des personnes handicapées et le Réseau de soutien aux proches aidants, qui visent à soutenir les collègues, parents, amis et membres de la famille. Depuis 2012, KPMG a offert 55 bourses à des étudiants des Premières Nations et des communautés métisse et inuite dans le cadre de son programme de bourses d'études pour les Autochtones. Plus de 4 200 membres du personnel ont suivi une formation afin de mettre en pratique l'alliance inclusive. Le cabinet compte deux rôles distincts pour diriger le recrutement dans une optique d'inclusion, de diversité et d'équité. Au cours de l'exercice 2021, le cabinet a offert aux nouveaux employés des séances d'orientation sur la santé mentale et la résilience. KPMG soutient les nouveaux arrivants au Canada et leurs gestionnaires de personnel en leur offrant une formation sur les compétences interculturelles pour les aider à établir des liens et à bâtir un réseau. Le cabinet favorise l'inclusion des personnes transgenres et non binaires en tenant des séances d'information, en aménageant des toilettes neutres et en définissant des lignes directrices sur l'affirmation de genre.

