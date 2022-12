Parmi les mesures prises : établissement d'un objectif de carboneutralité d'ici 2030, mise sur pied de programmes pour favoriser le bien-être et le sentiment d'appartenance du personnel, et investissements visant à éliminer les obstacles pour les communautés sous-représentées

TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - KPMG au Canada1 est fier de publier Notre plan d'action : Bilan d'impact 2022 au Canada, le plus récent bilan exhaustif du cabinet à l'égard de ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport met en lumière les nombreuses initiatives que KPMG a mises en œuvre pour s'attaquer à des questions importantes d'équité et de durabilité en regard de quatre grands piliers : planète, personnes, prospérité et gouvernance.

« Notre bilan d'impact pose un jalon important pour notre cabinet. Il importe plus que jamais de concrétiser nos engagements et d'assumer notre responsabilité afin de contribuer à bâtir un avenir durable pour tous », affirme Elio Luongo, chef de la direction et associé principal de KPMG au Canada.

Afin de favoriser des changements significatifs dans ses quatre domaines d'intervention, KPMG au Canada a pris les engagements suivants :

Planète : Réduire notre impact sur l'environnement pour bâtir un avenir plus durable. Dans le cadre de son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2030, KPMG a établi un prix interne du carbone sur les émissions générées par ses voyages d'affaires et ses activités commerciales afin d'influencer les décisions d'investissement et de stimuler et financer le choix de nouvelles technologies et solutions. En 2022, le cabinet a fait passer tous ses bureaux à une utilisation à 100 % d'électricité renouvelable, transition qui a été appuyée par l'achat de certificats d'énergie renouvelable de grande qualité. D'autres occasions d'investir dans des projets d'énergie propre seront explorées à l'avenir dans le cadre de la transition à long terme du cabinet vers la carboneutralité.

Personnes : Favoriser une culture qui inspire le personnel à réaliser son plein potentiel en investissant davantage dans le bien-être, l'apprentissage et les programmes d'inclusion, de diversité et d'équité (IDE). Dans le cadre de son Plan d'action pour la vérité et la réconciliation, KPMG au Canada mobilise d'importantes ressources afin de générer des avantages socioéconomiques durables et à long terme pour les peuples autochtones. Le cabinet rendra compte de ses progrès, notamment quant à son objectif de doubler le recrutement d'Autochtones d'ici 2025-2026.

Prospérité : Adopter des pratiques commerciales réfléchies et une solide responsabilité sociale. En ce qui concerne les engagements du cabinet sur le plan social, ce sont 9,5 millions de dollars qui ont été mobilisés et plus de 36 000 heures* de bénévolat qui ont été consacrées pour soutenir les communautés d'un bout à l'autre du Canada.

Gouvernance : Renforcer de bonnes pratiques de gouvernance qui cadrent avec nos valeurs fondamentales et qui profitent à notre personnel, à nos clients, à notre cabinet et à l'économie. Afin d'accroître la transparence et la responsabilité à l'égard des engagements ESG énoncés dans Notre plan d'action, le cabinet a mis sur pied un comité directeur sur l'impact et un conseil sur l'environnement qui viennent s'ajouter à son conseil Inclusion, diversité et équité.

« Les facteurs ESG sont à l'origine de l'une des plus grandes transformations de l'ère moderne, et les parties prenantes ne demandent plus aux entreprises des pratiques d'affaires durables - elles les exigent », explique Heather Baker, associée directrice canadienne, Qualité et gestion des risques, et leader, Impact social. « Nous avons pris des mesures audacieuses dans notre démarche pour intégrer les facteurs ESG à l'échelle de notre organisation, et nous poursuivrons dans cette voie en investissant dans notre personnel, nos clients et nos communautés afin d'avancer vers un monde plus équitable et plus durable. »

* comprend les heures de bénévolat effectuées sur les heures de travail et celles effectuées dans les temps libres du personnel.

1 Sauf indication contraire, le présent rapport couvre les activités de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet canadien de l'organisation mondiale de cabinets de services professionnels indépendants de KPMG (désigné « KPMG » dans le rapport) pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (abrégée à « exercice 2021 » ou « 2021 »). L'information contenue dans ce rapport s'aligne sur le plan d'action « Our Impact Plan » de KPMG International publié en mars 2022, et comprend des précisions complémentaires et des engagements distincts, le cas échéant.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Katarina Lukich, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-468-7729, [email protected]