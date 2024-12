TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - KPMG au Canada a été reconnu comme chef de file par IDC MarketScape dans l'édition 2024 de son rapport sur l'évaluation des fournisseurs de services professionnels infonuagiques sur le marché canadien*.

Le rapport d'IDC MarketScape fait état des principales forces de KPMG au Canada, notamment de ses grandes compétences dans divers secteurs et fonctions, ainsi que de ses vastes connaissances en matière de réglementation et de gestion des risques. On y indique que le cabinet « offre aux clients une approche rigoureuse de la transformation » au moyen d'outils et de solutions, dont Powered Enterprise de KPMG ».

Toujours selon le rapport, KPMG au Canada « intègre diverses mesures pour assurer une prestation uniforme, comme son cadre Services de transformation infonuagique, auquel adhèrent 150 cabinets membres de KPMG. Le cabinet entretient des relations durables avec les clients grâce à son cadre axé sur la réussite des entreprises, qui prévoit de nombreux points de contact, prévus tant avant, que pendant et après la mission.

« La satisfaction des clients à l'égard des services professionnels infonuagiques de KPMG est très élevée, comme en témoignent ses résultats sur le marché canadien. Sa vaste équipe de talents spécialisés dans le domaine est renforcée par les capacités mondiales de ses centres de services au pays et à l'étranger. En plus d'offrir un accès à une main-d'œuvre mondiale, le cabinet est reconnu sur le marché canadien pour sa capacité à respecter les échéanciers des projets et à gérer le roulement du personnel au cours d'une mission », poursuit le rapport.

Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique et leader nationale, Services-conseils-Management de KPMG au Canada, a salué cette distinction et souligné que les organisations canadiennes accordent de plus en plus d'importance aux solutions infonuagiques. Selon le sondage mondial sur la technologie 2024 de KPMG, 89 % des leaders canadiens en technologie ont déclaré qu'ils accorderont la priorité aux investissements infonuagiques au cours de la prochaine année, devant toute autre solution technologique.

« Les organisations canadiennes réalisent des gains d'efficience importants grâce à leurs investissements dans l'infonuagique, et 94 % d'entre elles ont vu leur rentabilité augmenter. Le cabinet est fier de les avoir accompagnées dans leur parcours de transformation infonuagique, et l'équipe est emballée de pouvoir continuer à offrir un service fiable, constamment axé sur l'excellence », a déclaré Mme Terrill.

Jason Bremner, vice-président à la recherche chez IDC, a déclaré : « L'approche de transformation infonuagique « Connected. Powered. Trusted. » de KPMG tire parti d'un savoir-faire sectoriel, fonctionnel et technologique avéré. Le cabinet associe cette approche à ses actifs infonuagiques pour mettre en œuvre des solutions avancées chez les clients. Ceux-ci bénéficient des capacités infonuagiques nationales et internationales du cabinet, ainsi que de son cadre axé sur la réussite des entreprises, qui comprend de nombreux points de contact à toutes les étapes du projet - ainsi qu'après sa mise en œuvre - afin d'accroître la satisfaction de la clientèle. »

* IDC MarketScape : Canadian Cloud Professional Services 2024 Vendor Assessment (#CA50302024), octobre 2024.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour présenter un aperçu de la valeur concurrentielle des fournisseurs de technologie et de services dans un marché donné. La recherche fait appel à un rigoureux système de notation fondé sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne lieu à une représentation graphique unique de la position de chaque fournisseur sur son marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence clair pour comparer de manière éloquente les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de technologie. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation exhaustive des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit, et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez le site kpmg.com/ca/fr.

