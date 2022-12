Investissement de 500 000 $ pour des services professionnels pro bono afin de soutenir la transition vers une économie positive pour la nature

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW/ - À l'occasion de la COP15, KPMG au Canada a le plaisir d'annoncer un investissement de 500 000 $ en services pro bono pour soutenir des projets menés par des organisations et entreprises autochtones qui auront un impact sur la protection de la nature et de la biodiversité.

Au cours des prochains mois, KPMG et les organisations autochtones travailleront ensemble afin de mettre en place cette initiative dont le lancement est prévu au printemps 2023 au Québec. Les services professionnels, qui s'étaleront sur une période de deux ans, seront offerts aux communautés, organisations et entreprises autochtones en fonction des paramètres définis ensemble pour soutenir la transition vers une économie bénéfique pour la nature.

Avec cet engagement, KPMG pose un geste concret en faveur de la collaboration sur la nécessité absolue d'arrêter et d'inverser la perte de la biodiversité, et appelle toutes les organisations à joindre les efforts et à faire tout leur possible pour lutter contre le changement climatique et promouvoir une croissance économique responsable.

« En tant que gardiens traditionnels de la nature, les peuples autochtones sont les champions et les leaders de la préservation de notre planète », déclare Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, province de Québec pour KPMG Canada. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de trouver ensemble des solutions pour lutter contre la crise de la biodiversité. »

Rappelons que plus tôt cette année, KPMG a lancé un important plan d'action pour la vérité et la réconciliation qui repose sur une stratégie pluriannuelle visant à créer des avantages socio-économiques durables pour les peuples autochtones.

« KPMG s'est engagé à faire progresser la réconciliation en établissant des relations solides avec les communautés et les entreprises autochtones », déclare Tammy Brown, vice-présidente du conseil d'administration de KPMG au Canada, membre du réseau national des peuples autochtones de la firme, également membre de la Première Nation Shawanaga. « Bien que beaucoup de travail reste à faire, l'investissement fait aujourd'hui est une occasion importante d'amplifier et d'engager les voix autochtones tout au long de ce parcours et protéger la nature pour de nombreuses générations à venir. »

KPMG au Canada est fier de participer aux conversations de la COP15 à Montréal, et s'engage à jouer son rôle de leader dans la protection de la biodiversité par des actions concrètes et porteuses. Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par KPMG dans le cadre de ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), lisez le Plan d'impact 2022 récemment lancé.

