KPMG au Canada acquiert IMagosoft, une entreprise de Calgary, afin de renforcer sa présence dans le domaine de la cybersécurité

Les services de gestion des identités et des accès deviennent un incontournable pour les organisations canadiennes alors que la cybercriminalité continue d'augmenter.

CALGARY, AB, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Afin d'aider les clients à gérer leurs données et à prévenir les accès non autorisés à leurs réseaux, KPMG au Canada élargit son groupe Gestion des identités et des accès en faisant l'acquisition d'IMagosoft, un fournisseur de solutions de gestion des identités de premier plan établi à Calgary.

« Le personnel en mode de travail hybride étant une cible privilégiée des cybercriminels, nous assistons à une adoption sans précédent de solutions de gestion des identités pour la défense contre les menaces. Les organisations font de plus en plus appel à notre soutien pour se protéger et ainsi améliorer l'expérience de leur personnel et de leur clientèle tout en réduisant les frictions liées à la mise en place de cette protection, déclare Thomas Davies, associé, Cybersécurité, et leader national, Services-conseils - Gestion des risques de KPMG au Canada. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe hautement spécialisée d'IMagosoft chez KPMG pour nous aider à répondre à cette demande croissante. Elle est particulièrement qualifiée pour gérer les écosystèmes complexes d'identités des grandes entreprises. Je suis enchanté de les compter parmi nous. »

La gestion des identités et des accès (GIA) est en voie d'être indispensable pour les organisations canadiennes. « Les enjeux n'ont jamais été aussi importants, affirme M. Davies. Les cybercriminels cherchent à voler l'identité et les identifiants des utilisateurs pour accéder aux réseaux, aux systèmes et aux données. Les atteintes à la réputation et les dommages financiers peuvent être lourds. Le plus grand défi, pour la plupart des organisations, est de trouver le bon équilibre entre la sécurité, l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur. »

Les cofondateurs d'IMagosoft, Scott Piercey et Farren Malo, et leur équipe ont officiellement rejoint KPMG le 26 septembre 2023. Après dix ans de carrière centrée sur la GIA, ils ont cofondé IMagosoft en 2016 et ont fait leurs preuves auprès de clients du Canada et des États-Unis, fournissant une vaste gamme de services dont la conception de programmes, la mise en œuvre de logiciels, la personnalisation et la mise à niveau de produits, les solutions d'infonuagique, la mise en correspondance des fonctions de GIA avec les exigences en matière de conformité et de gouvernance et la gestion des identités.

« Nous sommes heureux de joindre nos forces à celles de KPMG et de combiner notre expérience en matière de solutions de gestion des identités et des accès avec l'offre de services étendue et le renom de KPMG, a déclaré M. Piercey. Cette union renforce notre capacité à fournir un large éventail de services de soutien de haute qualité à notre clientèle d'un océan à l'autre. »

KPMG compte plus de 30 associés et 300 spécialistes en cybersécurité à l'échelle du Canada.

