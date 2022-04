Et renforce le positionnement du cabinet comme l'un des principaux partenaires du système de gestion Workday au Québec.

MONTRÉAL, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - KPMG au Québec fait l'acquisition de DayOne Consulting, cabinet conseil Leader sur le marché dans la mise en œuvre, l'assistance et l'intégration du système de gestion Workday.

« L'acquisition de DayOne Consulting démontre la volonté du cabinet d'investir dans des outils technologiques performants et de pointe afin de supporter nos clients dans leur transformation numérique, » affirme Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, Province de Québec, KPMG Canada. « Le système Workday, reconnu comme l'un des plus innovants sur le marché, fait donc naturellement parti de notre offre de service et nous sommes très fiers d'accueillir l'équipe de professionnels chevronnés de DayOne Consulting qui rejoint ainsi notre équipe des Services-conseils, Management en pleine croissance. »

L'arrivée des équipes de DayOne Consulting permet de bonifier l'offre déjà en place du cabinet en matière de technologie, de données, de numérisation et d'automatisation, en proposant le système complet de gestion Workday incluant les finances, les ressources humaines, la paie et la planification.

Avec une croissance exponentielle au cours des dernières années, le groupe Services-conseils de KPMG au Québec, soutient les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à se montrer agiles et prêtes à s'adapter à l'accélération des progrès technologiques, des modèles d'affaires et aux attentes des clients en constante évolution grâce à des services adaptés.

« Nous sommes ravis de rejoindre une organisation ayant l'envergure de KPMG - qui partage la même culture d'entreprise ainsi que notre engagement à fournir un service d'excellence à nos clients, » indique Deni Guerrera, fondateur de DayOne Consulting. « Ensemble, nous serons en mesure de fournir des solutions complètes pour aider les entreprises dans l'implémentation Workday mais aussi de l'ensemble de leur transformation numérique. Nous nous réjouissons de franchir cette nouvelle étape et de renforcer notre capacité à toujours mieux accompagner nos clients. »

Cette nouvelle acquisition intervient à la suite d'une série d'acquisitions du cabinet au cours des derniers 18 mois confirmant l'expansion déjà bien entamée du cabinet partout au Québec.

KPMG au Québec

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, est une société à responsabilité limitée. KPMG au Québec compte plus de 1 500 professionnels et employés dans 6 bureaux au Québec, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est un cabinet membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme telle. Pour plus d'informations : home.kpmg/ca/fr

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Genevieve Lafaille, Directrice principale, Communications, KPMG au Québec, 514-985-1274, [email protected]