KPMG acquiert Fortica, chef de file en Cybersécurité infonuagique

Cette acquisition vient consolider la présence de KPMG en Cybersécurité du Cloud dans la province

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW/ - KPMG annonce l'acquisition de Fortica, une entreprise québécoise détenant une excellente réputation sur le marché et spécialisée en déploiement de stratégies et de meilleure pratique en cybersécurité avec un savoir-faire dédié en infonuagique (« Cloud »). Cette acquisition fait suite à la croissance constante de KPMG Cybersécurité ces dernières années et permet au cabinet de réaffirmer notre position en tant que leader en cybersécurité au Québec, notamment en cybersécurité infonuagique.

« Les enjeux de cybersécurité sont un problème grandissant et touchent les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. L'intégration de Fortica à nos services de Cybersécurité, par l'intermédiaire de la filiale KPMG Egyde Conseils, vient confirmer notre présence sur le marché en tant que chef de file dans le domaine. » déclare Benoit Lacoste Bienvenue, Associé responsable, Province du Québec, KPMG. »

« C'est avec fierté que nous unissons nos forces à celles de KPMG », indique Samuel Bonneau, Président- directeur général et fondateur de Fortica. « Guidés par nos valeurs communes et notre désir d'améliorer sans cesse notre offre, nous continuerons à desservir nos clients avec le même niveau d'excellence et de professionnalisme et nous permettra d'offrir une gamme complète de services en cybersécurité à nos clients. »

Cette nouvelle acquisition est la plus récente d'une série ayant débuté en 2018 avec l'acquisition d'Egyde, une firme spécialisée en divers services de cybersécurité notamment en tests d'intrusion et de cyberattaques, qui a permis au cabinet de développer une gamme de services indispensables à la gestion des risques en entreprise. Une nouvelle annonce qui confirme une fois de plus l'expansion continue du cabinet partout au Québec.

KPMG au Québec

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, est une société à responsabilité limitée. KPMG au Québec compte plus de 1 500 professionnels et employés dans 7 bureaux au Québec, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays. Pour connaître les possibilités d'emploi et soumettre votre candidature, visitez le site carrière de KPMG.

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est un cabinet membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus de renseignements : home.kpmg/ca/fr

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Geneviève Lafaille, Directrice principale, Communications, KPMG au Québec, 514-985-1274, [email protected]