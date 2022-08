Kotler van den Brink se joint à KPMG au Canada

KPMG élargit son équipe spécialisée en fiscalité aux États-Unis ainsi que son leadership sur le marché dans la région du Grand Vancouver

VANCOUVER, BC, le 4 août 2022 /CNW/ - KPMG au Canada a élargi ses activités dans la région du Grand Vancouver en ajoutant Kotler van den Brink & Company (KVDB), un cabinet spécialisé en fiscalité transfrontalière qui dessert le marché des entreprises privées.

« La fusion de nos deux cabinets renforce les pratiques de pointe de KPMG en matière de fiscalité et commerciales aux États-Unis et affermit notre engagement à fournir un service exceptionnel à nos clients dans la région », affirme Jodi Kelleher, associée responsable de la fiscalité, KPMG au Canada, région du Grand Vancouver. « En passant à KPMG, les clients auront accès à la vaste expérience de notre cabinet dans un large éventail de services de fiscalité, de vérification et de consultation, en plus de bénéficier des avantages de l'organisation mondiale de KPMG. »

KPMG Entreprise se consacre à conseiller les entrepreneurs, les entreprises familiales et les clients du secteur privé afin de les aider à réaliser leurs ambitions de croissance. Les fiscalistes de KPMG aident les clients à s'y retrouver dans un contexte fiscal et commercial en constante évolution alors qu'ils bâtissent des entreprises prospères.

« Nous sommes ravis de nous joindre à la famille de KPMG, affirme Trevor Bennington, associé à KVDB. L'équipe hautement qualifiée et dévouée de KPMG partage les mêmes valeurs et la même volonté d'obtenir les meilleurs résultats pour nos clients que nous, ce qui en fait le partenariat idéal pour les deux cabinets et les collectivités que nous servons. »

« Nous sommes très fiers d'accueillir les professionnels de KVDB au sein de notre équipe de conseillers de confiance de KPMG Entreprise », déclare Guyle Tippe, associé et leader de KPMG Entreprise, région du Grand Vancouver. Notre région et notre cabinet ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, et nous continuons d'étendre notre présence et nos offres fiscales afin de mieux servir nos entreprises privées clientes. »

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

À propos de KPMG Entreprise

Vous connaissez KPMG, mais vous ne connaissez peut-être pas KPMG Entreprise. Nous travaillons avec des entreprises privées comme la vôtre. C'est tout ce que nous faisons. Que vous soyez un entrepreneur, une entreprise familiale ou une entreprise en croissance rapide, nous comprenons ce qui est important pour vous. Nous pouvons vous aider à relever vos défis, peu importe la taille et l'étape du développement de votre entreprise. Vous avez accès aux ressources mondiales de KPMG par l'entremise d'un seul point de contact, un conseiller de confiance attitré à votre entreprise privée. Une touche locale qui a une portée mondiale.

SOURCE KPMG LLP

