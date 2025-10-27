Seule entreprise cosmétique sélectionnée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Ressources pour le projet « Usine d'IA »

Permet une production agile, en petites séries et multi-produits afin de répondre en temps réel aux besoins diversifiés des clients

SÉOUL, Corée du Sud, 27 octobre 2025 /CNW/ - Kolmar Korea a annoncé avoir été choisie seule entreprise cosmétique pour diriger un projet financé par le gouvernement, l'AI Factory Alliance, et organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Ressources de la Corée du Sud (MOTIR). Grâce à cette initiative, l'entreprise vise à aller au-delà de l'automatisation des usines intelligentes pour atteindre l'autonomie de fabrication axée sur l'IA, renforçant ainsi la compétitivité mondiale de l'industrie coréenne des produits de beauté.

Dans le cadre de ce projet, Kolmar Korea développera un système de fabrication autonome alimenté par l'IA qui intègre tous les processus de production cosmétique : planification, formulation, contrôle qualité, remplissage et conditionnement. Contrairement aux usines intelligentes traditionnelles, qui fonctionnent sur la base d'intrants humains prédéfinis, les usines d'IA utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les données en temps réel et optimiser de façon autonome les opérations de production.

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Ressources (MOTIR) est l'agence du gouvernement central de la Corée du Sud chargée de superviser les technologies industrielles, la recherche et le développement, le commerce et les échanges. Dans le cadre de sa vision nationale de devenir la « principale puissance manufacturière au monde d'ici 2030 », le ministère a lancé l'initiative AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, choisissant des entreprises de premier plan de chaque secteur pour stimuler l'innovation en matière d'IA dans le secteur manufacturier. Kolmar Korea a été choisie comme la seule entreprise de cosmétiques à diriger l'initiative, reconnue pour son excellence technologique et ses capacités de fabrication qui l'ont positionnée à l'avant-garde de l'industrie coréenne des produits de beauté.

Kolmar Korea prévoit de modulariser chaque étape de fabrication et d'appliquer des modèles d'IA avancés pour atteindre une précision de processus supérieure à 95 %, l'une des normes les plus élevées du secteur. Cela permettra de réduire considérablement les retouches causées par les défauts et d'optimiser l'efficacité de la production. La transition vers une usine d'IA permettra également une production à forte mixité et à faible volume, ce qui permettra de répondre rapidement aux diverses demandes des clients.

Le projet s'étendra sur quatre ans et quatre mois, de septembre 2025 à décembre 2029. En tant que chef de file de la division Bio de l'AI Factory Alliance, Kolmar Korea dirigera la transformation par l'IA (AX) du secteur de la fabrication de cosmétiques. Voici les principales initiatives :

Construire une plateforme de données intégrée qui relie tous les processus de production de cosmétiques

Développer des modèles d'IA autonomes de contrôle de processus pour améliorer la qualité et la précision des produits

Alors que le marché mondial des cosmétiques met de plus en plus l'accent sur la personnalisation et la rapidité, la fabrication basée sur l'IA est devenue essentielle pour maintenir le leadership mondial des produits de beauté coréens. De nombreux processus de production dans l'industrie reposent encore largement sur le travail manuel, en particulier pour la conception et l'emballage de produits personnalisés. Kolmar Korea a l'intention de partager les pratiques exemplaires issues de la mise en œuvre de l'usine d'IA afin d'accélérer l'innovation numérique dans l'ensemble de l'écosystème de fabrication de cosmétiques en Corée.

Kolmar Korea a déjà jeté les bases d'une fabrication basée sur l'IA grâce à son système d'usine intelligente, mis en place en 2019, qui a permis de réduire les taux de défauts de 42 %. La nouvelle usine d'IA s'appuiera sur ce succès pour créer un système de fabrication de nouvelle génération optimisé pour une production flexible en petites séries.

Un responsable de Kolmar Korea a déclaré : « Le fait d'avoir été choisie comme la seule entreprise de cosmétiques dans le cadre du projet d'usine d'IA financé par le gouvernement témoigne de notre leadership technologique dans la fabrication axée sur l'IA. Nous tirerons parti de nos systèmes d'IA autonomes pour faire progresser les normes coréennes de fabrication cosmétique et renforcer la compétitivité mondiale des produits cosmétiques coréens. »

Kolmar Korea exploite des sites de production en Corée, aux États-Unis, au Canada et en Chine, et prévoit de déployer les nouveaux systèmes d'IA dans tous ses sites de production à travers le monde. L'entreprise a également l'intention d'étendre l'application de la technologie AI Factory à d'autres sociétés affiliées du groupe Kolmar, dont Kolmar BNH(compléments alimentaires) et HK inno. N(produits pharmaceutiques) et Yonwoo(emballages cosmétiques).

