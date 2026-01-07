La société démontre sa compétitivité mondiale dans le secteur des technologies de la beauté en remportant le prix Best of Innovation Award du CES

Le produit « Scar Beauty Device » propulsé par l'IA remporte deux fois les honneurs dans les catégories Beauty Tech et Digital Health

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /CNW/ -- Kolmar Korea a annoncé que son Scar Beauty Device (Appareil pour l'esthétique des cicatrices) propulsé par l'IA a gagné le prix Best of Innovation dans la catégorie Beauty Tech au CES 2026, le plus grand salon de l'électronique grand public et d'informatique au monde. L'appareil a également reçu un prix Innovation Award dans la catégorie Digital Health (Santé numérique), soit un doublé au CES de cette année.

Le Scar Beauty Device, qui a reçu le prix Best of Innovation Award dans la catégorie Beauty Tech et un prix de l’innovation dans la catégorie Digital Health au CES 2026. Démonstration du Scar Beauty Device au CES 2026, avec la distribution de poudre pour couvrir les cicatrices visibles. L’appareil a reçu le prix Best of Innovation Award de la catégorie Beauty Tech et un prix de l’innovation en santé numérique. Une personne visitant le stand de Kolmar Korea écoute une explication de la technologie basée sur l’IA de l’entreprise au cours du CES 2026.

Le prix Best of Innovation Award, la plus haute distinction du CES, est accordé uniquement aux technologies qui obtiennent les meilleures notes pour l'ensemble des critères d'évaluation, notamment l'innovation, le design et l'excellence technologique. Parmi les dix lauréats du prix de l'innovation dans la catégorie Beauty Tech, la technologie de Kolmar Korea a été considérée comme la plus remarquable.

Lancé l'an dernier, le prix Best of Innovation dans la catégorie Beauty Tech a attiré l'attention mondiale lorsque Samsung Electronics en est devenu le premier lauréat. Kolmar Korea est la deuxième entreprise toutes catégories confondues à recevoir cette récompense et la première entreprise de cosmétiques au monde à la recevoir, marquant ainsi une étape historique pour l'industrie mondiale de la beauté.

Le premier appareil pour l'esthétique et le traitement des cicatrices tout-en-un au monde

L'appareil primé Scar Beauty Device est la première solution intégrée tout-en-un au monde qui combine le traitement des cicatrices et le make-up de la peau en un seul appareil. Jusqu'alors, les utilisateurs appliquaient de la pommade sur une cicatrice, puis la dissimulaient avec du make-up. Grâce à cet appareil, le soin et la couvrance esthétique peuvent être réalisés simultanément en seulement 10 minutes.

Le cœur de la technologie réside dans l'analyse des big data pilotée par l'IA et la technologie de micro-dispensation piézoélectrique (revêtement piézoélectrique). Lorsqu'un utilisateur capture une image de la cicatrice à l'aide d'une application pour smartphone, l'algorithme d'IA identifie et classe la cicatrice dans l'un des 12 types et effectue une analyse détaillée de l'état de la cicatrice. Sur la base du diagnostic, une solution de traitement personnalisée est appliquée avec précision sur la cicatrice.

Simultanément, l'appareil mélange et pulvérise une combinaison optimale de plus de 180 couleurs assorties au teint de la peau pour appliquer un make-up parfaitement couvrant. La technologie de micro-dispensation piézoélectrique (semblable à l'impression à jet d'encre qui éjecte des matériaux à l'aide de signaux électriques) permet une application très précise sans production de chaleur.

Un design convivial reconnu pour son accessibilité

Le Scar Beauty Device a également obtenu de très bonnes notes pour son interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler la quantité de traitement administrée en temps réel via l'écran d'un smartphone. Développé pour une prise en main intuitive, le dispositif est accessible même au grand public, ce qui améliore considérablement la commodité et la facilité d'utilisation.

Commercialisation et plans d'expansion futurs

Kolmar Korea prévoit d'achever le lancement de la technologie au cours du premier semestre 2026 et de commencer l'acquisition de clients à grande échelle au cours du deuxième semestre de l'année. L'entreprise vise également à faire progresser son logiciel afin d'appliquer la technologie piézoélectrique de micro-dispensation à la fabrication de cosmétiques personnalisés, tout en accélérant le développement de l'usine intelligente par le biais d'initiatives de recherche AX (Transformation IA) dirigées par le gouvernement.

Selon un représentant de Kolmar Korea :

« Ce prix de la meilleure innovation est le résultat d'une recherche axée non seulement sur la technologie elle-même, mais aussi sur l'expérience utilisateur centrée sur l'humain et la résolution de problèmes réels. Nous continuerons à développer les technologies de l'IA, de l'IoT et du big data dans les domaines du développement cosmétique et des services. »

Et ce même représentant d'ajouter :

« En introduisant constamment des solutions technologiques de beauté différenciées qui intègrent l'IA et les technologies numériques, Kolmar Korea continuera à montrer la voie pour l'industrie mondiale des technologies de beauté. »

Informations sur le salon CES 2026

Pendant le CES 2026, jusqu'au 9 janvier, Kolmar Korea tient un stand au Venetian Expo, hall A-D, stand n° 55050 (Section Lifestyle), où il présente des démonstrations en direct de CAIOME, sa solution de diagnostic du cuir chevelu basée sur le microbiome.

