- Les tribunaux coréens contraignent Intercos Korea à assumer la totalité des frais juridiques, affirmant ainsi la responsabilité civile et criminelle de l'entreprise

SÉOUL, Corée du Sud, 9 février 2026 /CNW/ -- Kolmar Korea a obtenu une victoire juridique décisive dans un différend de longue date sur la fuite illégale de technologies exclusives de soins solaires impliquant Intercos Korea, la filiale coréenne de la société italienne de cosmétiques ODM Intercos. À la suite de la décision définitive de culpabilité de la Cour suprême, les tribunaux ont en outre ordonné à la partie perdante d'assumer le coût total du litige, soulignant la gravité du détournement de technologie et la responsabilité juridique qui l'accompagne.

Complexe R&D de Kolmar Korea

Kolmar Korea a recouvré un total de 31,2 millions KRW en frais juridiques auprès d'Intercos Korea et d'un ancien employé, ce qui représente le montant total des frais de litige civil réellement engagés dans le cadre de l'affaire.

Le différend a démarré lorsqu'un ancien employé de Kolmar Korea, identifié comme A, qui travaillait pour l'entreprise depuis environ dix ans, a été transféré à Intercos Korea en 2018 et a retiré illégalement plusieurs documents de base de R&D, y compris des données exclusives sur la formulation des écrans solaires et des renseignements sur le développement de nouveaux produits. Des enquêtes ont par la suite révélé qu'un autre ancien employé, B, qui s'est aussi joint à Intercos Korea à peu près au même moment, a participé à la fuite de secrets commerciaux.

En janvier 2024, la Cour suprême de Corée a finalisé des verdicts de culpabilité contre les deux anciens employés. Par la suite, en octobre 2024, le tribunal de district de Suwon a statué qu'Intercos Korea avait violé la loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets commerciaux, imposant une amende de 5 millions KRW.

Un porte-parole de Kolmar Korea a commenté : « Cette décision représente l'application ferme de notre principe selon lequel les personnes à l'origine de fuites technologiques doivent être pleinement tenues responsables. Nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos technologies fondamentales et nos actifs R&D ».

Kolmar Korea est largement reconnu pour ses capacités de R&D de classe mondiale en matière de soins solaires. En 2022, l'entreprise a mis sur pied un organisme de recherche spécialisé, l'UV Tech Innovation Lab, et détient actuellement plus de 100 brevets liés aux technologies de protection contre les rayons UV. L'an dernier, Kolmar Korea a mis au point la première technologie de stabilisation au monde pour un écran solaire composite hybride qui combine des filtres UV minéraux et chimiques. L'entreprise a également été une pionnière sur le marché mondial des produits solaires, en devant la première entreprise en Corée à obtenir la certification OTC de la FDA des États-Unis pour les produits solaires en 2013.

