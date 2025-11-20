Classée parmi les 7 % des meilleures entreprises parmi plus de 4 000 sociétés internationales, elle se distingue par son leadership en matière d'innovation écologique et de croissance responsable

SÉOUL, Corée du Sud, 20 novembre 2025 /CNW/ - Kolmar Korea, un chef de file mondial des fournisseurs mondiaux de concepts d'origine dans le domaine des cosmétiques, a été sélectionné pour la deuxième année consécutive dans le classement TIME World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 (meilleures entreprises au monde en matière de croissance durable 2026), réaffirmant ainsi sa position de pionnier mondial en matière de pratiques commerciales écologiques et responsables. Le classement a été annoncé le 13 novembre par TIME, en collaboration avec le cabinet d'études international Statista, et distingue les 500 entreprises mondiales les plus performantes en matière de croissance durable. Kolmar Korea s'est classée au 294e rang mondial.

Kolmar Korea figure pour la deuxième année consécutive dans le classement TIME des meilleures entreprises mondiales en matière de croissance durable 2026

Seules dix entreprises coréennes figurent dans le classement cette année, soit 13 de moins que l'année dernière, et Kolmar Korea est la seule entreprise coréenne de cosmétiques à figurer dans le classement pour la deuxième année consécutive.

L'évaluation était fondée sur trois facteurs à pondération égale (croissance du chiffre d'affaires, stabilité financière et impact environnemental) sur une échelle de 100 points. Plus de 4 000 entreprises mondiales de tous les secteurs et divulguant de façon transparente leurs données sur la performance environnementale ont été admissibles à l'évaluation.

Kolmar Korea a obtenu une note totale de 81,02, ce qui la place parmi les 7 % des meilleures entreprises à l'échelle mondiale. Elle conserve ainsi un classement solide malgré la concurrence accrue des entreprises internationales qui affichent un TCAC élevé et d'une stabilité financière solide. L'entreprise a obtenu des résultats particulièrement élevés en matière de développement durable, se classant deuxième parmi les entreprises coréennes sur en termes d'intensité carbone et d'émissions, et parmi les 30 % des meilleures entreprises au niveau mondial en matière de gestion des déchets et des ressources en eau.

Ce résultat reflète l'engagement profond et continu de Kolmar Korea en faveur de l'innovation écologique et de la durabilité circulaire. En tant que pionnier du secteur, Kolmar Korea a développé des solutions d'emballage durables révolutionnaires, comme les tubes en papier, les bâtonnets en papier et les emballages en papier à pompe à une main, réduisant ainsi considérablement l'utilisation de plastique. Ses tubes et bâtonnets en papier ont notamment remporté les trois prix de conception les plus prestigieux au monde : l'IDEA (International Design Excellence Awards), l'iF Design Award et le Red Dot Design Award, consolidant ainsi son influence sur les tendances mondiales en matière d'emballage.

L'entreprise accélère également le développement de formulations et d'ingrédients durables. Son portefeuille comprend des écrans solaires certifiés Green Technology Product, fabriqués au moyen d'un processus d'extraction d'ingrédients anti-vieillissement qui réduit les émissions de carbone de 83 %, ainsi que des produits de soins capillaires et corporels biodégradables qui se décomposent naturellement de plus de 99 %, minimisant ainsi l'impact environnemental. Kolmar Korea a également renforcé ses capacités de fabrication durable, atteignant un taux de recyclage des déchets de 84,8 % et réduisant les déchets mis en décharge de 57,8 % d'une année à l'autre, dans le cadre de son initiative « Zero-Landfill ».

Parallèlement à ses efforts internes en matière de développement durable, Kolmar Korea s'engage à soutenir la croissance de l'écosystème coréen de la beauté en favorisant une croissance partagée avec les marques de beauté indépendantes émergentes. L'entreprise organise régulièrement des séminaires sur les tendances beauté et les stratégies marketing pour les marques clientes, soutient les boutiques éphémères des marques indépendantes à Séoul lors de la Semaine de la beauté et organise depuis 2023, en collaboration avec ses partenaires, le séminaire sur le développement durable CONNECT FOR GREEN afin de bâtir une chaîne de valeur ESG collaborative.

« Le fait d'être reconnu comme l'une des entreprises les plus durables au monde pour la deuxième année consécutive reflète les résultats de notre engagement global et à long terme en faveur d'une gestion durable », a déclaré Yoon Sang Hyun, vice-président du Kolmar Group. « Nous continuerons à assumer nos responsabilités en tant qu'entreprise mondiale représentant la Corée en encourageant une gestion respectueuse de l'environnement et l'innovation technologique. »

Personne-ressource pour les médias

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2828470/photo__Kolmar_Korea_named_to_TIME_s_World_s_Best_Companies_in_Sustainable_Growth_2026_for_second_con.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/5634481/Kolmar_Logo.jpg

SOURCE Kolmar Korea