, attirant plus de 3 000 participants en ligne et hors ligne Le vice-président Sang-Hyun Yoon met l'accent sur l'évolution vers des produits à succès en tant que moteur clé du succès mondial de la K-Beauty

SÉOUL, Corée du Sud, le 1er octobre 2025 /CNW/ - Kolmar Korea, une société ODM (fabrication de développement original) de premier plan au niveau mondial, s'est associée à Amazon pour présenter une feuille de route stratégique pour l'expansion mondiale de la K-Beauty. L'entreprise a souligné que la compétitivité différenciée fondée sur l'expertise technologique est l'élément central du succès mondial de la K-Beauty, attirant l'attention de l'industrie.

Kolmar Group Vice Chairman Sang-Hyun Yoon delivers remarks at “Amazon Beauty in Seoul,” held at the COEX Grand Ballroom on September 19. (PRNewsfoto/Kolmar Korea)

Kolmar Korea a annoncé sa participation à titre de commanditaire manufacturier exclusif d'Amazon Beauty à Séoul 2025, qui s'est tenue le 19 septembre à la Grand Ballroom du COEX à Séoul. L'événement a réuni plus de 3 000 participants de l'industrie de la beauté, y compris des représentants de marques, des distributeurs, des influenceurs, des investisseurs et d'autres intervenants, tant sur place qu'en ligne. Parmi les conférenciers distingués figuraient Sang-Hyun Yoon, vice-président du groupe Kolmar, et Hwa-Sook Shin, directrice nationale d'Amazon Global Selling Korea.

Au cours de la session « Global Vision », le vice-président Yoon a prononcé un discours intitulé « Le succès de la K-Beauty du point de vue d'un fabricant ». Il a déclaré : « Sans évolution, les entreprises prennent inévitablement du retard. Un effort incessant et une innovation constante sont essentiels pour bâtir une marque prospère ». Yoon a poursuivi en expliquant que « les consommateurs coréens sont parmi les plus exigeants au monde, et c'est cette expérience de marché intérieur extrêmement compétitive qui est devenue le fondement de la compétitivité mondiale de la K-Beauty. En sécurisant les produits à succès basés sur une compréhension approfondie des consommateurs et en élargissant les gammes de produits, les marques peuvent atteindre un véritable succès mondial. »

Kolmar Korea a également tenu un stand d'exposition à grande échelle lors de l'événement, présentant des solutions en matière de soins de la peau, de maquillage, de soins personnels, de soins solaires et d'emballages cosmétiques. L'entreprise a fourni des consultations sur mesure pour les nouveaux partenaires commerciaux et les partenaires internationaux, en explorant les possibilités de collaboration détaillées qui pourraient conduire à une croissance commerciale durable plutôt qu'à des transactions ponctuelles. De nombreux entrepreneurs potentiels ont participé à des discussions approfondies sur la manière de transformer des idées en projets commerciaux réalisables.

Un porte-parole de Kolmar Korea a déclaré : « Cet événement a réaffirmé le rôle vital et l'importance des entreprises ODM dans la croissance durable de la K-Beauty. À l'avenir, nous continuerons à soutenir activement l'expansion du marché mondial de nos clients grâce à notre partenariat stratégique avec Amazon, tout en contribuant à renforcer la compétitivité globale de l'industrie de la K-Beauty ».

Kolmar Korea entretient un partenariat continu avec Amazon depuis qu'elle a coorganisé la première conférence K-Beauty en juin 2024. Les deux entreprises continuent de collaborer étroitement pour accélérer la mondialisation de K-Beauty et fournir aux marques les ressources dont elles ont besoin pour réussir sur les marchés internationaux.

À propos de Kolmar Korea

Fondé en 1990, Kolmar Korea est un chef de file mondial dans l'industrie des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des compléments de santé, spécialisé dans les solutions ODM (fabrication de développement original). Grâce à ses capacités de R&D de pointe et à ses installations de fabrication avancées, Kolmar Korea s'associe à des marques mondiales de produits de beauté et de soins de santé pour fournir des produits innovants et de haute qualité. Kolmar Korea, dont le siège est à Séoul, continue de stimuler la croissance et la mondialisation de la K-Beauty en fournissant des solutions de bout en bout, de la formulation au produit fini.

