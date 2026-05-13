Extension de la gamme de produits solaires avec « Scalp Sun Essence » et sa composition capillaire photoprotectrice

Introduit une nouvelle méthode d'évaluation de l'efficacité de la protection des cheveux contre les UV, publiée dans une revue académique internationale.

SEOUL, Corée du Sud, 13 mai 2026 /CNW/ - Kolmar Korea, l'une des principales forces à l'origine du boom mondial des écrans solaires K-beauty, accélère son développement sur le marché des produits solaires nouvelle génération en étendant son expertise au-delà des soins de la peau pour inclure la protection du cuir chevelu et des cheveux.

Un chercheur de Kolmar Korea teste la formulation « Scalp Sun Essence ».

Alors que la tendance mondiale à la « skinification » continue de croître (en invitant les consommateurs à prendre soin de leur cuir chevelu et de leurs cheveux en complément des soins de la peau), Kolmar Korea a développé des solutions de protection contre les UV pour le cuir chevelu et des technologies photoprotectrices pour les cheveux, tout en introduisant également une nouvelle méthode d'évaluation de l'efficacité de la protection des cheveux contre les UV.

Kolmar Korea a récemment développé un produit solaire dédié au cuir chevelu, le « Scalp Sun Essence ». Offrant une protection SPF50+, le produit est conçu pour être appliqué directement sur le cuir chevelu.

Contrairement aux écrans solaires conventionnels, qui sont souvent difficiles à utiliser sur le cuir chevelu ou les cheveux en raison de leur forte teneur en huile, Scalp Sun Essence combine filtres UV hydrosolubles et lipophiles dans un rapport optimisé pour offrir une texture légère.

Kolmar Korea prévoit d'étendre la catégorie à des formats tels que les brumes et les sprays, tout en développant également des nettoyants pour le soin solaire du cuir chevelu. L'entreprise prévoit de lancer le produit en Corée cette année avant de l'étendre au reste du monde, y compris au marché américain l'année prochaine.

Outre les soins du cuir chevelu, Kolmar Korea a également mis au point une « composition capillaire photoprotectrice » conçue pour protéger les cheveux de l'exposition à la lumière nocive, y compris les rayons ultraviolets.

Les cheveux sont continuellement exposés aux UV et à d'autres lumières nocives, ce qui peut entraîner une décoloration, un dessèchement et une cassure au fil du temps. Cependant, la plupart des produits de soins capillaires conventionnels se concentrent principalement sur la prévention des dommages causés par la chaleur, plutôt que sur les dommages induits par la lumière.

Pour combler cette lacune, Kolmar Korea a mis au point une technologie capable de protéger les cheveux des photodommages en utilisant des huiles de silicone spécifiques dotées de grandes structures moléculaires et d'indices de réfraction élevés pour disperser efficacement la lumière. Cette approche réduit les agents anti-UV utilisés pour la photoprotection et olis nécessaire pour les dissoudre, tout en offrant une sensation de légèreté.

La formulation peut également être étendue à des produits multifonctionnels en incorporant des ingrédients actifs tels que la biotine, le panthénol et le niacinamide, ce qui permet de soulager les symptômes de la chute des cheveux, d'apaiser le cuir chevelu et de soigner le sébum et les pores.

Kolmar Korea a également proposé une nouvelle méthode pour évaluer objectivement l'efficacité de la protection des cheveux contre les UV.

Jusqu'à présent, il n'existait pas de méthode normalisée pour mesurer l'efficacité de la protection des cheveux contre les UV. Pour y remédier, l'entreprise a mis au point une méthode qui analyse les changements de couleur des cheveux avant et après l'exposition aux UV, afin d'évaluer les niveaux de dommages et de mesurer l'efficacité de la protection contre les UV.

L'étude a été publiée l'année dernière dans la revue internationale de dermatologie Skin Research and Technology (Facteur d'impact : 3.2), dont l'importance scientifique a été reconnue.

« Le marché mondial des produits solaires étant de plus en plus segmenté, la demande de solutions de protection du cuir chevelu et des cheveux augmente rapidement », a déclaré un représentant de Kolmar Korea. « En nous appuyant sur nos capacités de recherche et développement, qui couvrent le développement de produits, l'innovation en matière de matériaux et l'évaluation de l'efficacité, nous visons à prendre la tête du marché de la prochaine génération de produits solaires pour les cheveux. »

Kolmar Korea, qui représente plus de 70 % du marché coréen des produits solaires, est largement reconnu comme l'un des principaux acteurs de la montée en puissance des écrans solaires K dans le monde. En 2013, l'entreprise est devenue la première du secteur de la cosmétique coréenne à obtenir la certification OTC de l'U.S. FDA.

En 2022, Kolmar Korea a encore renforcé ses capacités de recherche en créant le premier centre de recherche coréen dédié à la protection contre les UV, le « UV Tech Innovation Lab ». Plus récemment, les écrans solaires co-développés par Kolmar Korea avec les marques de K-beauty reconnues dans le monde entier, dont Beauty of Joseon, SKIN 1004 et Round Lab , ont dépassé les 100 millions d'unités en termes de ventes mondiales cumulées.

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SOURCE Kolmar Korea

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