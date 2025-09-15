Lauréate de prix mondiaux saluant ses innovations en matière d'emballage écologique : tubes et sticks en papier, flacons en carton

Classée 125e au palmarès 2025 des meilleures entreprises du monde pour une croissance durable (« World's Best Companies for Sustainable Growth 2025 ») de TIME : la seule entreprise de K-Beauté sur la liste

SÉOUL, Corée du Sud, 15 septembre 2025 /CNW/ - Le fournisseur mondial de concepts d'origine pour les cosmétiques Kolmar Korea renforce son engagement en faveur de la « cosmétique saine ». De l'emballage écologique à la recherche de matières premières et de processus de production durables, en passant par la mise au point de formulations, l'entreprise améliore sa gestion des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de se démarquer au niveau mondial par sa compétitivité particulière.

Innovations de Kolmar Korea en matière d’emballage écologique : tube en papier (à gauche), stick en papier et flacon pompe en carton utilisable d’une main

Ce sont les emballages écologiques de l'entreprise qui ont retenu le plus l'attention. En 2020, Kolmar Korea a lancé le tube en papier, le premier contenant écologique du secteur à franchir avec succès l'étape de la commercialisation. Conçu pour faciliter la séparation du papier et du plastique, ce tube a permis de diminuer l'utilisation de plastique de 80 % et est assez résistant pour supporter un poids supérieur à 50 kg. En 2023, la société a mis au point le stick en papier minéral pour réduire l'utilisation de plastique de 86 %. Équilibrant durabilité et commodité, ce stick aide les utilisateurs à consommer tout le produit sans gaspillage, en détachant simplement les couches de papier. En avril dernier, l'entreprise a dévoilé le flacon pompe en carton utilisable d'une main, un modèle inspiré de la brique de lait qui intègre une fonction de pompe. Fabriqué à partir de matériaux recyclables à 100 %, il est pratique pour l'utilisateur et présente les caractéristiques écologiques demandées par les consommateurs mondiaux.

Ces innovations ont acquis une notoriété internationale. Immenses succès sur le plan de la conception, le tube et le stick en papier ont remporté les trois prix mondiaux les plus prestigieux : IDEA, iF Design Award et Red Dot Design Award. Le flacon pompe en carton utilisable d'une main a également obtenu cette année un Red Dot Design Award, confirmant encore la compétitivité mondiale des emballages écologiques de Kolmar Korea.

Au-delà de l'emballage, Kolmar Korea consolide le concept de cosmétique saine dans les matières premières et les formulations. En 2022, l'entreprise a mis au point une méthode d'extraction écologique d'huile de tournesol, d'airelle rouge et de bourrache qui a réduit les émissions de carbone de 83 % tout en augmentant l'efficacité des ingrédients actifs de 870 %. Appliquée dans son écran solaire de cosmétique saine de 2023, cette innovation de Kolmar Korea a été certifiée « Green Technology Product » (« Produit de technologie verte ») par le ministère coréen de l'environnement. La même année, Kolmar Korea a remplacé les microplastiques dans ses cosmétiques de couleur par de la silice naturelle, un minéral reconnu pour le soin des pores et le contrôle du sébum, améliorant la texture et la stabilité des produits, mais aussi leur fonctionnalité et leur durabilité.

Kolmar Korea encourage également une fabrication à faibles émissions de carbone, respectueuse de l'environnement. L'entreprise s'est jointe à l'initiative K-RE100 en 2022 et s'est engagée à utiliser 100 % d'énergie renouvelable d'ici à 2050. À sa principale usine de Sejong, l'agrandissement des installations solaires en 2023 a entraîné une baisse des émissions de CO₂ d'environ 143 tonnes. L'entreprise exploite aussi une division spécifiquement consacrée à l'objectif « zéro mise en décharge de déchets », afin de réduire les taux d'enfouissement et de stimuler le recyclage grâce à une gestion systématique de la durabilité.

Ces initiatives d'ampleur ont été saluées à l'échelle mondiale. En 2024, le magazine TIME a classé Kolmar Korea au 125e rang sur sa liste « World's Best Companies for Sustainable Growth 2025 ». La seule entreprise de K-Beauté à y figurer affirme ainsi son leadership en matière de pratiques écologiques sur le marché mondial.

Un porte-parole de Kolmar Korea a déclaré : « Le développement de technologies écologiques n'est pas une performance à court terme, mais une stratégie commerciale fondamentale pour renforcer la durabilité de l'ensemble du secteur. Nous continuerons de faire la preuve de notre position de premier plan : celle d'une entreprise à la tête de la croissance durable dans le secteur mondial de la beauté. »

À propos de Kolmar Korea

Kolmar Korea est un fournisseur mondial de concepts d'origine pour les cosmétiques dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. L'entreprise est reconnue pour son innovation en matière de formulation, d'emballage et de fabrication durable, en partenariat avec des marques de cosmétiques de premier ordre dans le monde entier. Grâce à une gestion axée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à des efforts continus de R & D, Kolmar Korea promeut des solutions écologiques de cosmétique saine afin de façonner un avenir plus durable pour le secteur mondial de la beauté.

Relations avec les médias

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

[email protected]

