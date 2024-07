MONTRÉAL, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Chantal Kistabish, la cheffe de la Première Nation Abitibiwinni, Lucien Wabanonik, le chef de la Nation Anishnabe du Lac Simon, Dylan Whiteduck, le chef de Kitigan Zibi Anishinabeg, M. Ian Lafrenière, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et M. Michael Sabia, le président-directeur général d'Hydro-Québec, ont signé une entente de principe portant sur les relations passées et futures entre ces communautés et la société d'État.

Les parties se sont formellement engagées, selon des dispositions précises, à négocier de bonne foi et dans le respect un règlement des différends du passé relatifs à la mise en place et à l'exploitation des installations et équipements d'Hydro-Québec sur le Nitakinan des Premières Nations signataires. L'objectif commun est d'amorcer la négociation à l'automne 2024.

De plus, les parties se sont entendues sur les paramètres d'un processus de consultation des communautés qui s'appliquerait lors de l'étude de nouveaux projets d'Hydro-Québec sur le Nitakinan des Premières Nations signataires.

Cette entente entre Kitigan Zibi, Abitibiwinni, Lac Simon et Hydro-Québec porte sur la négociation de l'entente finale qui précisera la nature et l'envergure des compensations liées au passé ainsi que les modalités de collaboration pour l'avenir.

En 2021, Hydro-Québec a entrepris un virage important dans son approche avec les Premières Nations et les Inuit en ouvrant la porte à la conclusion d'ententes de réconciliation en lien avec ses installations existantes.

Déclaration commune des parties signataires :

« Les partenaires de l'entente invitent l'ensemble des Premières Nations anishnabeg à se joindre au dialogue en tout respect de leurs droits ancestraux sur leur nitakinan respectif. »

Citations :

« Abitibiwinni a vu son Nitakinan transformé au milieu du XXe siècle par la mise en place d'un réservoir hydroélectrique et d'équipements de transport dans le cours supérieur de la rivière des Outaouais. Nous anticipons avec enthousiasme la perspective de pouvoir rendre justice à nos ancêtres et aux générations à venir. »

Chantal Kistabish, la cheffe de la Première Nation Abitibiwinni

« Les digues, réservoirs et infrastructures connexes implantés sur notre Nitakinan à compter de 1948 ont créé de vastes étendues d'eau, transformé les milieux terrestres et aquatiques qui sont toujours la base de notre culture, de nos traditions et la source de notre alimentation. L'ouverture affichée par Hydro-Québec est porteuse d'espoir pour l'avenir de notre Première Nation. Il est maintenant temps de collaborer et ceci est un exemple de réconciliation que nous recherchons - voilà un premier pas dans la bonne direction. »

Lucien Wabanonik, le chef de la Nation Anishnabe du Lac Simon

« Le Nitakinan de Kitigan Zibi a été affecté par de nombreux projets hydroélectriques à compter de 1915. Nous nous réjouissons aujourd'hui de la volonté d'Hydro-Québec de négocier avec nous un règlement juste et équitable pour les modifications historiques à notre milieu de vie. »

Dylan Whiteduck, le chef de Kitigan Zibi Anishinabeg

« Voici une autre belle entente qui nous permettra, j'ai espoir, d'avancer dans nos négociations de nation à nation pour assurer un avenir meilleur aux prochaines générations. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Pour réaliser la transition énergétique du Québec, il faut renforcer les relations avec les communautés autochtones. Avec cette entente de principe, on ouvre la voie à la mise en place de partenariats prometteurs qui sont essentiels au succès des projets énergétiques de demain et à la décarbonation du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« La réconciliation économique repose notamment sur la reconnaissance du passé et l'ouverture à un règlement, ainsi que sur la collaboration et - potentiellement - des prises de participation dans des projets futurs. Je suis reconnaissant à l'égard de Kitigan Zibi, Abitibiwinni et Lac Simon de prendre ce premier pas vers la réconciliation avec nous. »

Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

SOURCE Hydro-Québec

Pour information : Hydro-Québec, [email protected], (514) 289-5005; Chef Lucien Wabanonik, Nation Anishnabe du Lac Simon, [email protected], (819) 355-9084