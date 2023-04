KITCHENUHMAYKOOSIB INNINUWUG, TERRITOIRE DU TRAITÉ 9, ON, le 11 avril 2023 /CNW/ - La Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI) affirme qu'elle existe sur ses terres depuis le début de la mémoire humaine, une mémoire qui retrace des siècles d'évolution et de croissance dans ce lieu vaste et merveilleux. Kishe-Manidoo (« le Créateur ») a accordé ces terres à la KI et à Miinikoziwin, un pouvoir inhérent donné ou accordé à KI qui comprend des droits et des responsabilités avec un Kanachitotamowin (« devoir sacré ») de prendre soin de Awaashishag, Oshkaadizag egwa Dibenjikewinan (« les enfants, les jeunes et les familles ») afin de maintenir l'équilibre de la vie au cœur de l'identité de la nation de KI.

Aujourd'hui, à l'occasion d'une cérémonie à Kitchenuhmaykoosib (anciennement Big Trout Lake), en Ontario, le chef Donny Morris, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI), l'honorable Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, l'honorable Michael Parsa, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et l'honorable Greg Rickford, ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont célébré la signature d'un accord de coordination, conformément à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cet accord soutient l'exercice de la compétence de la KI en ce qui concerne ses services à l'enfance et à la famille en vertu de la Kitchenuhmaykoosib Inninuwug Dibenjikewin Onaakonikewin (KIDO), qui, dans la langue anishininiimowin du KI, signifie loi sur la famille du Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

Grâce à cet accord, la communauté KI, le Canada et l'Ontario ont établi une voie à suivre qui place l'intérêt supérieur de la communauté KI Awaashishag, Oshkaadizag egwa Dibenjiekwin au premier plan. Cet accord de coordination décrit les ententes communes, les rôles et responsabilités précis, et les engagements conjoints pour soutenir la coordination des services aux enfants, aux jeunes et aux familles. Il s'agit du deuxième accord de coordination en Ontario et du septième au Canada.

L'accord de coordination aborde également les ententes financières pour la prestation des services à l'enfance et à la famille, et définit les principes que les parties prendront en compte lors de l'élaboration de ces ententes.

La KI et le Canada ont également conclu un accord de relation financière qui prévoit 93,8 millions de dollars sur 4 ans par l'intermédiaire du gouvernement fédéral pour aider la KI à mettre en œuvre sa loi et son modèle de prestation de services. Des négociations sur un accord de financement sont également en cours entre la KI et l'Ontario.

L'onaakonikewin (la « loi ») de la KI aborde les services à l'enfance et à la famille avec amour et compassion et se concentre sur les Kaa-iishi-niibawiijikaatekin (« principes ») de Maamao Dibenjikewin Kanawaabajikewin, qui est la pratique traditionnelle d'éducation et de soins des enfants impliquant tous les membres d'une Dibenjikewin (« famille ») et d'une communauté. Cette implication des membres de la communauté permettra de revitaliser les valeurs, les principes, les coutumes, la langue et les Kayaash egwa Miina Ahchaako Kikimohamaakewinan (« enseignements traditionnels et spirituels ») du KI, de sorte que les Dibenjikewinan disposeront du soutien nécessaire pour élever Awaashishag et Oshkaadizag dans des foyers sains, comme cela a été le cas par le passé. Cette approche de soutien et de prévention est fondée sur les enseignements des Kichiihaak (« Aînés ») et sur la culture de la KI.

Il faut absolument investir directement dans la communauté qui dirige la réforme des services à l'enfance et à la famille, car elle est la mieux placée pour déterminer ce qui est le mieux pour leurs enfants et leurs familles.

Il a fallu attendre longtemps, mais la KIDO aidera nos Awaashishag, Oshkaadizag egwa Dibenjikewinan. Elle créera des emplois au sein de la KI et offrira une occasion de croissance à la communauté. Nous sommes impatients de voir les avantages de la nouvelle onaakonikewin dans les années à venir.

Chef Donny Morris

Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

La communauté ne peut pas se porter bien tant que nous n'avons pas résolu les problèmes fondamentaux, c'est ce qui me motive. Avec la mise en œuvre de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug Dibenjikewin Onaakonikewin, nous allons de l'avant, et nous ne pouvons que nous améliorer à partir de là. Notre communauté est prête à guérir, nous sommes prêts à aller de l'avant.

Samuel McKay,

Conseiller

Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

« Aujourd'hui marque une étape importante pour les enfants et les familles des Premières Nations à Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Les peuples autochtones ont toujours su ce qui était le mieux pour leurs enfants et leurs familles, mais des décennies de politiques coloniales et racistes ont séparé les familles et sapé leur capacité à s'occuper de leurs propres enfants. L'accord de coordination trilatéral signé avec le Canada et l'Ontario marque un nouveau chapitre de notre histoire, qui garantira à la KI les ressources et les outils dont elle a besoin pour que leurs enfants puissent bénéficier des meilleures possibilités qui s'offrent à eux, tout en restant en contact avec leur famille, leur communauté, leur langue et leur culture. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour que cela se produise ».

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Cet accord, le premier du genre sur le territoire du Traité no 9, témoigne de l'engagement indéfectible de la Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI) First Nation à élaborer une loi qui place la sûreté et la sécurité de ses enfants, de ses familles et de sa communauté au premier plan, tout en répondant à leurs besoins particuliers. L'Ontario se réjouit de participer à ce processus de collaboration pour veiller à ce que les valeurs, les coutumes, les langues et les enseignements spirituels précieux de la KI soient profondément intégrés à ses services à l'enfance et à la famille.

L'honorable Michael Parsa

Ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires

Cet accord de coordination est une étape historique pour le territoire du Traité no 9 et représente les mesures importantes que le gouvernement provincial continue de prendre en faveur de la réconciliation. L'accord garantira que les besoins des enfants, des familles et des communautés de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug sont satisfaits et qu'ils disposent des soutiens dont ils ont besoin pour s'épanouir. Notre gouvernement continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones pour mettre en place des mesures de soutien qui répondent aux défis propres à leurs communautés.

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones et ministre du Développement du Nord

Faits en bref

En 2007, la KI a commencé à rédiger son projet moderne Kitchenuhmaykoosib Inninuwug Dibenjikewin Onaakonikewin (KIDO), avec les Kichiihaak et les membres de la communauté, basé sur le Maamao Dibenjikewin Kanawaabajikewin, la pratique traditionnelle d'éducation et de soins aux enfants impliquant tous les membres d'une Dibenjikewin (« famille ») et d'une communauté. Ce processus n'a été accéléré qu'une décennie plus tard et a coïncidé avec la sanction royale de la Loi .

. En novembre 2019, la KI a organisé un référendum communautaire pour adopter la KIDO, qui a été ratifiée par le chef et le conseil de la KI après un taux d'acceptation de 97 %.

En février 2020, la KI a demandé à conclure un accord de coordination avec le Canada et l' Ontario en ce qui concerne la KIDO. Depuis lors et jusqu'à l'entrée en vigueur de la KIDO le 1er avril 2023, la KI s'est concentrée sur la mise en œuvre de sa onaakonikewin (« loi ») fondée sur les valeurs, la culture et la langue de la KI, et sur l'élaboration d'un modèle de service nommé d'après l'éducation et les soins traditionnels des enfants : le modèle de service Maamao Dibenjikewin Kanawaabajikewin (MDK).

En février 2020, la KI a demandé à conclure un accord de coordination avec le Canada et l'Ontario en ce qui concerne la KIDO. Depuis lors et jusqu'à l'entrée en vigueur de la KIDO le 1er avril 2023, la KI s'est concentrée sur la mise en œuvre de sa onaakonikewin (« loi ») fondée sur les valeurs, la culture et la langue de la KI, et sur l'élaboration d'un modèle de service nommé d'après l'éducation et les soins traditionnels des enfants : le modèle de service Maamao Dibenjikewin Kanawaabajikewin (MDK).

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des lois de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La Loi affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, offre aux communautés autochtones la possibilité d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et énonce les principes applicables, au niveau national, à la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants autochtones.

En novembre 2020, le premier ministre a annoncé un financement de plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe de la mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a investi 73,6 millions de dollars supplémentaires qui seront utilisés sur quatre ans, à partir de 2021-22, pour des ressources additionnelles afin de mettre en œuvre la Loi.

Dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement du Canada a investi 87,3 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2022-23, pour accroître le renforcement des capacités et le financement des tables de discussion des accords de coordination afin d'appuyer l'exercice de la compétence des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services à l'enfance et à la famille. Il s'agit du deuxième accord de coordination en Ontario et du septième au Canada.

