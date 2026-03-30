Équipé de nouvelles fonctionnalités, dont le contrôle de vitesse de précision et un éclairage de bol à DEL, les créateurs peuvent désormais atteindre une précision sans effort.

TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, KitchenAid dévoile la plus grande avancée pour son batteur sur socle à tête inclinable depuis 1955 : le batteur sur socle Artisan® Plus. Le nouveau modèle de batteur sur socle introduit des caractéristiques uniques en leur genre, incluses avec le batteur sur socle à tête inclinable KitchenAid Artisan® Plus : un éclairage de bol à DEL, un contrôle de vitesse de précision et un fouet à double bord flexible en acier inoxydable, offrant une manière précise de créer en cuisine.

KitchenAid dévoile ses plus grandes avancées pour les batteurs sur socle à tête inclinable KitchenAid® depuis 1955 : LE BATTEUR SUR SOCLE ARTISAN® PLUS (Groupe CNW/KitchenAid Canada)

Depuis plus de 100 ans, KitchenAid et son légendaire batteur sur socle ont été des catalyseurs de délices, d'exploration et de création de souvenirs infinis dans la cuisine de tout un chacun. Aujourd'hui, l'icône a été réinventée pour porter la création culinaire à de nouveaux sommets.

Le nouveau batteur sur socle Artisan® Plus lance quatre nouvelles couleurs dans le portefeuille de la marque KitchenAid : Tomate séchée, Avoine, Bleuet sauvage et Bronze minerai de fer. En plus de ces nouvelles teintes, le batteur sur socle Artisan® Plus sera également disponible dans dix des couleurs les plus appréciées de la marque, incluant Agave, Fonte noire, Noir mat, Cardamome, Rose plume, Genévrier, Menthe Julep, Argent médaillon, Acier bleu et Blanc porcelaine.

« L'innovation a toujours été au cœur de KitchenAid, et nous explorons constamment de nouvelles façons d'inspirer la créativité en cuisine », a déclaré Chad Ries, directeur marketing international, appareils de comptoir KitchenAid. « En tant que marque de batteur no 1 au monde1, nous n'avions pas besoin de changer notre design iconique, mais nous l'avons fait quand même. Avec le batteur sur socle Artisan® Plus, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités bien pensées qui améliorent l'expérience du créateur. D'une visibilité accrue grâce à l'éclairage de bol à DEL à une plus grande précision et un contrôle amélioré, en passant par un fouet à double bord flexible, une première sur un batteur à tête inclinable, conçu pour atteindre le moindre ingrédient, ce batteur s'appuie sur l'héritage de performance et de savoir-faire de KitchenAid tout en aidant les pâtissiers amateurs et les créateurs à donner vie à leurs idées en toute confiance. »

Les principales caractéristiques du batteur sur socle Artisan® Plus comprennent :

Contrôle de vitesse de précision : passez en douceur d'une vitesse à l'autre, pour trouver le réglage exact nécessaire afin d'obtenir des textures parfaites à chaque fois.

passez en douceur d'une vitesse à l'autre, pour trouver le réglage exact nécessaire afin d'obtenir des textures parfaites à chaque fois. Éclairage de bol intégré : le tout premier batteur sur socle KitchenAid ® doté d'un éclairage de bol à DEL intégré, offrant une visibilité pour des mesures précises, un mélange minutieux et une exactitude sans effort.

le tout premier batteur sur socle KitchenAid doté d'un éclairage de bol à DEL intégré, offrant une visibilité pour des mesures précises, un mélange minutieux et une exactitude sans effort. Accessoires en acier inoxydable : tous les batteurs sur socle Artisan ® Plus sont livrés avec des accessoires en acier inoxydable durables, résistants à la rouille et lavables au lave-vaisselle - un bol en acier inoxydable soudé avec précision, un fouet à double bord flexible, un crochet pétrisseur, un fouet à fils et un fouet plat. Le fouet à double bord flexible est doté de bords en silicone pour racler le bol pendant le mélange, réduisant ainsi le besoin de s'arrêter et de racler manuellement.

tous les batteurs sur socle Artisan Plus sont livrés avec des accessoires en acier inoxydable durables, résistants à la rouille et lavables au lave-vaisselle - un bol en acier inoxydable soudé avec précision, un fouet à double bord flexible, un crochet pétrisseur, un fouet à fils et un fouet plat. Le fouet à double bord flexible est doté de bords en silicone pour racler le bol pendant le mélange, réduisant ainsi le besoin de s'arrêter et de racler manuellement. Vitesse de ½ pliage : incorpore délicatement les ingrédients pour éviter le surmélange, idéal pour incorporer des ingrédients délicats, comme les bleuets et les blancs d'œufs.

incorpore délicatement les ingrédients pour éviter le surmélange, idéal pour incorporer des ingrédients délicats, comme les bleuets et les blancs d'œufs. Démarrage progressif : augmente graduellement la vitesse de mélange pour maintenir les ingrédients dans le bol et aider à éviter les éclaboussures.

Le batteur sur socle à tête inclinable KitchenAid Artisan® Plus est maintenant disponible, à partir de 629,99 $ CA sur KitchenAid.ca.

À propos de Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) est une entreprise chef de file dans le domaine des appareils électroménagers, qui s'efforce constamment d'améliorer la vie à la maison. En tant que l'un des principaux fabricants nord-américains d'électroménagers de cuisine et de lessive, l'entreprise stimule une innovation significative pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs grâce à son portefeuille de marques emblématiques, notamment Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul et InSinkErator. En 2024, l'entreprise a déclaré des ventes annuelles d'environ 17 milliards de dollars - dont près de 90 % en Amérique - et emploie 44 000 personnes dans 40 centres de recherche en fabrication et technologie. Des informations supplémentaires sur l'entreprise sont disponibles sur WhirlpoolCorp.com.

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations culinaires. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée dans une collection complète, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez KitchenAid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @KitchenAid_ca.

1Source Euromonitor International Limited; en fonction des recherches personnalisées effectuées en Octobre 2024 pour la valeur des ventes au détail (en USD) de 2024 sur tous les canaux de vente.

SOURCE KitchenAid Canada

Contact média : Hill & Knowlton Canada, [email protected]