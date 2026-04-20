Grâce à des systèmes avancés de mouture et d'extraction, à la certification Quiet Mark et à des réglages dédiés pour les boissons glacées, les machines à espresso KitchenAid® entièrement automatiques avec mode café glacé rehaussent la préparation des boissons chaudes comme glacées.

TORONTO, le 20 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, KitchenAid élargit sa gamme de produits à espresso avec le lancement de ses nouvelles machines à espresso entièrement automatiques avec mode café glacé. Elles sont offertes en trois modèles et proposent de nouveaux réglages pour le café glacé et l'espresso qui infusent à plus basse température afin de créer des boissons légères et rafraîchissantes, à savourer chaudes ou glacées.

Découvrez les machines à espresso KitchenAid® entièrement automatiques avec mode café glacé (Groupe CNW/KitchenAid Canada)

Dotées de commandes intuitives, d'un fonctionnement silencieux certifié Quiet Mark et d'options de boissons polyvalentes, les nouvelles machines à espresso KitchenAid® entièrement automatiques avec mode café glacé simplifient la préparation d'un espresso exceptionnel -- qu'on le déguste chaud ou sur glace. Pour les boissons à base de lait, le système de moussage automatique AutoMilk permet d'obtenir une mousse soyeuse pour cappuccino ou Flat White d'une simple pression sur un bouton. De plus, la buse vapeur automatique Pannarello crée une micro‑mousse onctueuse en incorporant de l'air au lait pendant la vaporisation, offrant une qualité digne d'un barista.

« Nous avons conçu la machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé pour aider davantage de gens à explorer l'univers du café à la maison, de façon simple et intuitive », a affirmé Chad Ries, directeur marketing international, appareils de comptoir KitchenAid. « Du café glacé préparé à la perfection aux boissons classiques à base d'espresso, cette machine compacte offre variété, performance et fonctionnement silencieux dans un format qui s'intègre aisément à tous les foyers et à la vie quotidienne. »

Pensée autant pour les nouveaux adeptes d'espresso que pour les amateurs quotidiens, la machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé met une vaste gamme de boissons à portée de main, sans installation complexe ni apprentissage fastidieux.

Découvrez nos cafés chauds et glacés d'une simple pression sur un bouton

Grâce à 24 options de recettes1 allant de l'espresso corsé au café glacé rafraîchissant, les utilisateurs peuvent avoir à portée de main leurs recettes préférées. Personnalisez vos créations et choisissez parmi plus de 20 options chaudes et glacées, dont l'espresso, l'americano, le café glacé, l'espresso glacé, le cappuccino, le Flat White et plus encore.

Système de mouture silencieuse QuietGrind, certifié Quiet Mark

Certifiée par Quiet Mark comme l'une des machines les plus silencieuses de sa catégorie, elle permet de commencer la journée en douceur grâce à une mouture et une infusion discrètes, favorisant un environnement calme à la maison.

Systèmes de mouture intelligente IntelliGrind et Aroma Balance

Grâce aux systèmes IntelliGrind et Aroma Balance, la machine s'adapte automatiquement aux caractéristiques uniques de chaque grain -- taille, densité, niveau de torréfaction -- en compensant automatiquement ces différences afin d'assurer un café toujours excellent.

Design compact, goût sans compromis

Les machines à espresso KitchenAid® entièrement automatiques avec mode café glacé sont 25 % plus compactes que les modèles KitchenAid KF6, KF7 et KF8, tout en offrant la même performance. Leur design épuré et peu encombrant s'intègre facilement au comptoir, pour un espresso de qualité à la maison.

Ces caractéristiques reflètent l'engagement de la marque à rendre les boissons espresso chaudes et glacées plus accessibles, sans complexifier la routine quotidienne.

En vente sur KitchenAid.ca dès le 4 mai 2026. Inscrivez-vous ici pour être parmi les premiers à savoir quand les nouveaux modèles arrivent.

MACHINE À ESPRESSO KITCHENAID® ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE AVEC MODE CAFÉ GLACÉ

KF2 (KES8452 -- PDSF 899,99 $) 2

KF3 (KES8453 -- PDSF 999,99 $) 2

KF4 (KES8454 -- PDSF 1299,99 $)2

Découvrez la nouvelle machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé sur KitchenAid.ca/fr et savourez des boissons dignes d'un barista d'une simple pression sur un bouton.

Foire aux questions

Comment la machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé permet-elle de préparer à la fois du café chaud et du café glacé?

Les réglages pour café et espresso servis sur glace infusent à plus basse température afin de créer des boissons légères et rafraîchissantes. Pour de meilleurs résultats, KitchenAid recommande de servir les boissons froides sur glace.

La machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé est-elle silencieuse?

Oui. Certifiée par Quiet Mark comme l'une des machines les plus silencieuses de sa catégorie, elle permet de commencer la journée en douceur grâce à une mouture et une infusion discrètes, favorisant un environnement calme à la maison. L'isolation avancée réduit le bruit et les vibrations, permettant d'infuser à toute heure.

Puis-je personnaliser mes boissons à base d'espresso exactement comme je les aime avec la machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé?

Oui, grâce à la machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé, les utilisateurs peuvent facilement préparer leurs boissons préférées à la maison d'une simple pression sur un bouton. Grâce à 24 options de recettes3 allant de l'espresso corsé au café glacé rafraîchissant, les recettes préférées des utilisateurs se trouvent à portée de main. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster l'intensité, le volume, la température et enregistrer des recettes personnalisées.

La machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé est‑elle conçue pour durer?

Les machines à espresso KitchenAid® entièrement automatiques avec mode café glacé sont conçues selon les standards de qualité et de durabilité de la marque. Elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité et offertes avec une garantie limitée de 2 ans4. De plus, les utilisateurs peuvent enregistrer leur machine à espresso entièrement automatique pour bénéficier d'une garantie de 5 ans sur le moulin à café. Cette garantie leur offre une prolongation de 3 ans en plus de la garantie standard de 2 ans. Enfin, la garantie de réparabilité de 10 ans5 assure la disponibilité des pièces pour une décennie, ce qui permet de faire réparer la machine même après l'expiration de la garantie.

Qu'est-ce qui distingue la machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé des autres machines KitchenAid entièrement automatiques?

Les machines à espresso KitchenAid® entièrement automatiques avec mode café glacé sont 25 % plus compactes que les modèles KitchenAid KF6, KF7 et KF8, tout en offrant un espresso riche et corsé ainsi qu'un large choix de boissons. Autre nouveauté : ses réglages spécifiques pour le café glacé et l'espresso, qui permettent de préparer facilement des boissons chaudes ou glacées chez soi d'une simple pression sur un bouton.

En quoi la machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé facilite-t-elle le nettoyage et l'entretien quotidien?

La machine à espresso KitchenAid® entièrement automatique avec mode café glacé est conçue pour un entretien simple et intuitif afin que rien ne s'interpose entre l'utilisateur et son café parfait. Du rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt, alertes guidées à l'écran, et procédures pensées pour assurer une performance durable.

À propos de Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation (NYSE : WHR) est une entreprise chef de file dans le domaine des appareils électroménagers, qui s'efforce constamment d'améliorer la vie à la maison. En tant que l'un des principaux fabricants nord-américains d'électroménagers de cuisine et de lessive, l'entreprise stimule une innovation significative pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs grâce à son portefeuille de marques emblématiques, notamment Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul et InSinkErator. En 2024, l'entreprise a déclaré des ventes annuelles d'environ 17 milliards de dollars -- dont près de 90 % en Amérique -- et emploie 44 000 personnes dans 40 centres de recherche en fabrication et technologie. Pour plus d'informations sur l'entreprise, rendez-vous sur WhirlpoolCorp.com.

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations culinaires. Aujourd'hui, la marque KitchenAid® propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée dans une collection complète, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur KitchenAid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @KitchenAid_ca.

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1 Varie selon le type de modèle

2 Le PDSF est le prix de détail suggéré par le fabricant. Seul le détaillant détermine les prix de détail réels et les prix annoncés.3 Varie selon le type de modèle.

4 Consultez le site international.kitchenaid.com pour les détails de la garantie.

5 Consultez le site www.international.kitchenaid.com pour connaître le territoire et les conditions de garantie.

SOURCE KitchenAid Canada

Relations avec les médias : Hill & Knowlton Canada, [email protected]