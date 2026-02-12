« Les recherches démontrent qu'en pleine incertitude mondiale, les consommateurs cherchent à se renouveler en redéfinissant le succès et en reprenant le contrôle de leur épanouissement personnel et de leur bien-être. C'est pourquoi nous lançons Menthe verte comme notre Couleur de l'année 2026 », a déclaré Chad Ries, directeur marketing international, appareils de comptoir KitchenAid. « La Menthe verte invite les individus à être présents, favorise un état d'esprit rafraîchissant et symbolise une croissance positive et un renouveau, un véritable retour à soi. »

Menthe verte est la huitième édition de l'emblématique programme de la Couleur de l'année de KitchenAid®. KitchenAid a toujours misé sur le pouvoir de la couleur pour stimuler la créativité depuis l'introduction des premières couleurs de batteur sur socle en 1955. Aujourd'hui, la Couleur de l'année de la marque s'inspire des tendances mondiales pour saisir les moments culturels actuels et inspirer les créateurs du monde entier.

« En identifiant la couleur de cette année, nous étions motivés par le désir de rafraîchir les sens et de trouver un moment de clarté. Menthe verte insuffle de la vie dans un espace, le remplissant d'une énergie apaisante, mais vivifiante », a déclaré Brittni Pertijs, designer responsable des couleurs, matériaux et finis chez Whirlpool. « Cette année, avec la sélection de la Couleur de l'année, nous ajoutons également un nouveau fini Sable à notre portefeuille de la Couleur de l'année, qui possède une chaleur subtile et ancrante, rappelant la pâtisserie, la cuisine et les moments de création passés en cuisine. Cela fait de Menthe verte une couleur que l'on ne se contente pas de voir, mais que l'on ressent. »

Best Buy Canada est le partenaire de vente au détail exclusif pour le lancement, le batteur sur socle KitchenAid® Couleur de l'année 2026 étant disponible dans certains magasins Best Buy et en ligne, en plus de kitchenaid.ca.

« En tant que plus grand détaillant d'électronique grand public au Canada, nous sommes ravis de nous associer à KitchenAid pour offrir la Couleur de l'année 2026, Menthe verte, aux Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré Bobby Eskandari, directeur général de la catégorie des électroménagers et articles pour la maison. « Cette magnifique nouvelle teinte et cette texture unique vont sans doute susciter l'inspiration en cuisine, et nous sommes impatients de présenter cette nouvelle couleur rafraîchissante à nos clients. »

Le batteur sur socle à tête inclinable de cinq (5) pintes de série Artisan® (disponible en Menthe verte), PDSF 544,99 $ CA, est disponible à partir du 12 février 2026, sur kitchenaid.ca, bestbuy.ca et dans certains magasins Best Buy partout au Canada.

À propos de Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) est une entreprise chef de file dans le domaine des appareils électroménagers, qui s'efforce constamment d'améliorer la vie à la maison. En tant que l'un des principaux fabricants nord-américains d'appareils de cuisine et de buanderie, l'entreprise stimule une innovation significative pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs grâce à son portefeuille de marques emblématiques, notamment Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul et InSinkErator. En 2024, l'entreprise a déclaré des ventes annuelles d'environ 17 milliards de dollars - dont près de 90 % en Amérique - et emploie 44 000 personnes dans 40 centres de recherche en fabrication et technologie. Des informations supplémentaires sur l'entreprise sont disponibles sur WhirlpoolCorp.com.

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations culinaires. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée dans une collection complète, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @KitchenAid_ca.

À propos de Best Buy Canada

Filiale en propriété exclusive de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY), Best Buy Canada Ltée est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile, Best Buy Express et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 320 magasins Best Buy, Best Buy Mobile et Best Buy Express au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Best Buy Canada s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

SOURCE KitchenAid Canada

