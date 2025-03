Des innovateurs dans le domaine de l'automatisation et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement sont récompensés pour avoir contribué à améliorer l'efficacité et la résilience.

CHICAGO, IL, Le 17 mars 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fière d'annoncer que Kishore Balasubramanya et Alex Lazzari, de Tecsys, figurent sur la liste 2025 des Pros to Know (professionnels à connaître) de Supply & Demand Chain Executive, qui rend hommage aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement qui sont à l'origine de l'innovation et de l'excellence opérationnelle dans leur secteur.

Depuis plus de vingt ans, ce prix récompense les cadres dont les réalisations offrent une feuille de route aux autres meneurs qui cherchent à tirer parti de la chaîne d'approvisionnement pour obtenir un avantage concurrentiel.

« De nombreux professionnels de la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui sont plus que de simples meneurs dans leur domaine; ce sont de véritables pionniers du changement. La liste des lauréats de cette année a vraiment repoussé les limites dans tous les domaines : création, mise en œuvre, transformation, innovation, réinvention et collaboration. Ils ont agi sur tous les fronts, dépassant les attentes et surpassant les performances. Ce sont de véritables professionnels du domaine de la chaîne d'approvisionnement; il faut les connaître », a déclaré Marina Mayer, rédactrice en chef de Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive et cofondatrice du Women in Supply Chain Forum.

Les lauréats de cette année sont des personnes et des équipes qui travaillent pour des fournisseurs de logiciels et de services, des cabinets de conseil et des universités, des entreprises de transport et de camionnage, des agences de développement professionnel, des divisions de recrutement et d'approvisionnement, et bien d'autres encore -- chacun d'eux contribue à une chaîne d'approvisionnement plus forte et plus résistante. Parmi eux, Kishore Balasubramanya de Tecsys a été classé dans la catégorie « Leaders in Excellence » et Alex Lazzari dans la catégorie « Rising Stars ».

À propos des lauréats

Kishore Balasubramanya | Leaders in Excellence

En tant que directeur de la gestion des produits et de la stratégie de marché, Kishore Balasubramanya dirige le développement des solutions de chaîne d'approvisionnement au point d'utilisation de Tecsys, lesquelles sont utilisées par des centaines d'organisations en Amérique du Nord. Fort de plus de 25 ans d'expérience, Kishore a été le pionnier de l'optimisation des stocks par l'IA, du suivi basé sur l'internet des objets et de l'automatisation des flux de travail afin d'améliorer la visibilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Au cours de l'année écoulée, il a dirigé des initiatives visant à améliorer la visibilité et la traçabilité, à aider les hôpitaux à faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à améliorer la prise de décision en matière de chaîne d'approvisionnement grâce à l'apprentissage automatique. Son expertise en matière d'analyse prédictive et d'automatisation continue de façonner l'avenir de la technologie de la chaîne d'approvisionnement.

Alex Lazzari | Rising Stars

En tant que responsable de produit au sein du service Produit & Technologie de Tecsys, Alex Lazzari dirige le développement du système d'exécution d'entrepôt (WES) de Tecsys, une plateforme d'automatisation intelligente des opérations d'entreposage. Au cours de l'année écoulée, Alex a dirigé le déploiement progressif des fonctionnalités de WES, notamment la surveillance des entrepôts en temps réel, l'optimisation des flux de travail pilotée par l'IA et l'analyse prédictive pour la dotation en personnel et la hiérarchisation des tâches. Son expérience dans le domaine de la logistique à gros volume, notamment chez Amazon, lui permet de piloter des stratégies d'exécution de la chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération, en garantissant que les clients de Tecsys restent à la pointe de l'innovation.

Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, a déclaré : « Nous avons le privilège de disposer d'une équipe d'experts qui s'engagent non seulement à faire progresser la technologie de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à créer un impact réel et mesurable pour nos clients. Kishore et Alex illustrent l'esprit d'innovation qui anime Tecsys, et leurs contributions aident à façonner l'avenir de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. Nous les félicitons pour cette reconnaissance bien méritée en tant que professionnels à connaître ».

La liste complète des lauréats du concours Pros to Know 2025 est disponible à l'adresse suivante https://sdce.me/51zgjx6o.

À propos de Supply & Demand Chain Executive

Supply & Demand Chain Executive est la seule publication sur la chaîne d'approvisionnement qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en se concentrant sur le camionnage, l'entreposage, l'emballage, l'approvisionnement, la gestion des risques, le développement professionnel et bien plus encore. Supply & Demand Chain Executive et sa publication sœur, Food Logistics, gèrent également le SCN Summit et le Women in Supply Chain Forum. Pour en savoir plus, consultez www.SDCExec.com.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Relations publiques : Adam Polka [email protected]; Informations générales : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Par téléphone : (514) 866-0001 ou (800) 922-8649