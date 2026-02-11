KIOTI annonce une mise à jour majeure de l'application KIOTI Connect

La version 2.0 ajoute des fonctionnalités améliorées pour une expérience de propriété totale

WENDELL, N.C., 11 février 2026 /CNW/ - KIOTI Tractor, division de Daedong-USA Inc., lance KIOTI Connect 2.0, une mise à jour majeure qui élargit considérablement les capacités de l'application au-delà de la surveillance des machines connectées, pour offrir une expérience de propriété totale et une expérience d'achat plus complète.

Interface de KIOTI Connect 2.0

Lancé en février 2025 en tant que solution de service connecté de KIOTI, KIOTI Connect est devenu un hub numérique centralisé conçu pour soutenir les clients tout au long du cycle de vie de l'équipement, de la recherche à l'achat en passant par la propriété, la maintenance et le service.

La dernière version présente plusieurs nouvelles fonctionnalités conçues pour permettre aux clients d'explorer plus facilement l'équipement KIOTI, d'évaluer les options et d'accéder aux ressources essentielles en matière de propriété, notamment :

Découvrir les produits : parcourez la gamme complète de KIOTI, avec des spécifications détaillées, des options et des images.

parcourez la gamme complète de KIOTI, avec des spécifications détaillées, des options et des images. Configuration et prix de l'équipement : personnalisez votre équipement KIOTI et recevez un PDSF instantané adapté à vos spécifications, suivi d'un devis du concessionnaire.

personnalisez votre équipement KIOTI et recevez un PDSF instantané adapté à vos spécifications, suivi d'un devis du concessionnaire. Financement simplifié : accédez à des programmes de vente, des offres spéciales, des taux de financement et des ressources pour faciliter plus que jamais l'achat de votre prochaine machine KIOTI.

accédez à des programmes de vente, des offres spéciales, des taux de financement et des ressources pour faciliter plus que jamais l'achat de votre prochaine machine KIOTI. Accès aux ressources : trouvez facilement les événements, les spectacles et les nouvelles de KIOTI, trouvez les concessionnaires et accédez aux manuels du propriétaire, aux informations sur la garantie et plus encore.

« KIOTI Connect 2.0 incarne notre volonté de proposer commodité et valeur à nos clients, a déclaré Youngjin Son, Vice-président principal et chef de la technologie des produits de Daedong-USA Inc., division des tracteurs KIOTI. « Cette mise à jour transforme l'application en une solution unique pour le passage à l'atelier, les offres de financement, la gestion et la propriété de l'équipement, mettant ainsi à portée de mains de nos clients tout ce dont ils ont besoin. »

Pour simplifier encore davantage l'expérience de propriété, KIOTI Connect 2.0 intègre un assistant intelligent qui traduit les données et alertes techniques des machines en conseils clairs et exploitables, aidant les opérateurs, quel que soit leur niveau d'expérience, à prendre des décisions éclairées rapidement sur le terrain ou sur le chantier.

Conçue pour fonctionner de manière fiable, l'application est optimisée pour charger efficacement les informations clés lorsque la connectivité est disponible, assurant ainsi l'accès aux données essentielles au moment où elles sont le plus nécessaires.

Disponible sur l'App Store d'Apple et Google Play, KIOTI Connect 2.0 regroupe sur une seule plateforme unifiée la découverte de produits, les outils d'achat, les ressources de propriété et les informations sur les machines connectées, pour simplifier la propriété de l'équipement et renforcer les relations à long terme avec les clients.

Pour en savoir plus, visitez KIOTI.com ou téléchargez KIOTI Connect 2.0 à partir de l'App Store ou de Google Play.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis 40 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs de 22 à 140 chevaux sur les marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses domestiques et professionnelles à rayon de braquage zéro et de l'équipement de construction compact. Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, et comptant d'autres centres de distribution au Texas, à Washington et au Canada, la stratégie d'intégration verticale de KIOTI assure des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord qui proposent un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor agréé ou KIOTI.com.

