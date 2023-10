La nouvelle série HX, qui offre puissance et durabilité, ainsi que des caractéristiques de qualité supérieure et des habitacles confortables, rehausse l'efficacité agricole

WENDELL, N.C., 17 octobre 2023 /CNW/ - KIOTI Tractor , une division de Daedong-USA, Inc., a ajouté de la puissance à sa gamme de tracteurs avec sa toute nouvelle série HX . Les modèles HX9010C et HX1151C sont dotés d'un moteur KIOTI éprouvé, d'un habitacle spacieux et d'un essieu avant robuste, assurant la puissance, le confort et la fiabilité dont les clients ont besoin pour s'acquitter des tâches exigeantes de la ferme.

KIOTI HX Tractor.

« Les nouveaux modèles de la série HX démontrent notre engagement à livrer des machines construites en fonction des besoins de nos clients, a déclaré Joel Hicks, directeur adjoint de la gamme de produits de KIOTI Tractor. « Au moment de concevoir ces machines, nous nous sommes appuyés sur des années d'expérience et sur les commentaires des clients pour offrir des fonctionnalités recherchées qui offrent durabilité, efficacité et confort. Les nouveaux tracteurs de la série HX fournissent également la puissance nécessaire pour effectuer les tâches rapidement; ils sont capables de répondre aux besoins des petites et des grandes fermes, peu importe la variété des tâches. »

Puissance et constance éprouvées

Les modèles HX9010C et HX1151C sont dotés d'un puissant moteur diesel KIOTI à quatre cylindres, d'une puissance de 90 ch et de 115 ch, respectivement. La série HX devient donc la plus puissante de la gamme KIOTI. Ces moteurs offrent une puissance et un couple impressionnants, ce qui permet aux opérateurs d'affronter n'importe quelle tâche.

KIOTI construit elle-même presque tous les principaux composants de sa gamme de tracteurs, et ceux de la série HX ne font pas exception. L'entreprise s'assure ainsi de la qualité et du contrôle, et ce, de la conception et l'élaboration jusqu'à la fabrication et à la production. Grâce à cette intégration verticale, chaque tracteur KIOTI présente un niveau de cohérence inégalé.

Les deux modèles HX comprennent une fonctionnalité d'augmentation de puissance, qui offre 9 % plus de puissance de prise de force et de couple pour les applications exigeantes ou les déplacements de lourdes charges. Cette caractéristique porte la prise de force nominale à 76,7 ch sur le HX9010C et à 91,5 ch sur le HX1151C.

Habitacle spacieux, de première qualité

Non seulement les modèles de la série HX possèdent une puissance impressionnante, mais ils redéfinissent aussi le concept de l'expérience de l'opérateur. L'habitacle spacieux offre un confort inégalé et une meilleure visibilité. L'habitacle climatisé comprend un siège de luxe à suspension pneumatique avec réglage de l'avant et de l'arrière, ainsi qu'un pivot et un coussin inférieur chauffant pour plus de confort. Le siège de l'instructeur standard permet de disposer d'un siège supplémentaire spacieux pour offrir une formation pratique sans diminuer le confort, la visibilité ou le fonctionnement de la machine.

Le volant inclinable et télescopique permet à l'opérateur d'ajuster l'habitacle à sa position souhaitée, ce qui réduit la fatigue pendant les longues journées de travail. Une disposition ergonomique et conviviale assure que les commandes sont positionnées à proximité de l'opérateur pour accroître son efficacité.

La série HX est conçue en fonction des besoins de l'opérateur. De l'habitacle spacieux jusqu'au volant réglable, inclinable et télescopique, les opérateurs peuvent s'attendre à une productivité accrue et à une fatigue réduite lorsqu'ils travaillent de longues heures ou qu'ils travaillent dans des conditions difficiles.

Expérience d'utilisation inégalée

Les tracteurs de la série HX comprennent un essieu avant robuste doté d'entraînements planétaires standard et d'un différentiel à glissement limité. L'essieu durable et robuste assure une meilleure traction par rapport aux modèles à différentiel ouvert, peu importent les conditions de travail.

Le crochet d'attelage électronique permet à l'opérateur d'ajuster facilement le crochet en fonction de l'application, et ce, sans quitter son siège. Les opérateurs peuvent facilement régler la vitesse, la plage d'utilisation de l'attelage, les paramètres de traction et la position d'engagement pour la fonction de prise de force automatique.

Un poids lourd de puissance

Avec un poids machine de 10 230 livres, les deux modèles ont une capacité de levage de 8 000 livres 24 pouces derrière l'attelage, ce qui permet aux opérateurs de déplacer efficacement les charges. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons un capot et des phares d'allure contemporaine, ainsi qu'un protège-calandre en option pour une protection accrue. De plus, l'accès d'entretien sur les modèles de la série HX, très bien positionné, simplifie les entretiens de routine.

Les tracteurs de la nouvelle série HX sont maintenant disponibles chez les concessionnaires KIOTI aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus sur la série HX de KIOTI, communiquez avec un concessionnaire KIOTI Tractors autorisé ou visitez le KIOTI.com .

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor fournit des tracteurs de 22 à 115 ch aux marchés américain et canadien. Aujourd'hui, l'entreprise offre une gamme complète de tracteurs compacts, de véhicules utilitaires et de tondeuses avec un rayon de braquage nul, destinés à un usage résidentiel et commercial, et elle entame une expansion dans le domaine de la construction compacte. KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, s'engage à fournir de l'équipement durable, fiable et facile à utiliser. Les clients de KIOTI bénéficient d'un réseau de concessionnaires vaste et croissant qui offre un service à la clientèle de la plus haute qualité partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus concernant KIOTI et ses produits, veuillez rendre visite à votre concessionnaire de tracteurs KIOTI autorisé ou consulter le site KIOTI.com .

