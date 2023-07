Voici la série ZXD de pointe de KIOTI : Puissance et précision pour les paysagistes professionnels et les propriétaires de grandes propriétés

WENDELL, Caroline du Nord, le 12 juill. 2023 /CNW/ - KIOTI Tractor , une division de Daedong-USA, Inc., est fière d'annoncer sa plus récente innovation avec l'arrivée de la très attendue série ZXD . Cette toute nouvelle gamme comprend deux modèles, le ZXD61 et le ZXD71, l'entreprise passant à l'histoire grâce à la toute première tondeuse diesel. Conçue pour l'efficacité, la précision et la puissance, cette nouvelle série offre aux clients une tondeuse robuste et durable au rendement éprouvé, qui leur permet de travailler rapidement sur n'importe quelle pelouse.

Durabilité inégalée

LE ZXD DE KIOTI

Ce qui distingue la série ZXD, ce sont le contrôle et la cohérence que procure l'intégration verticale de KIOTI. La série ZXD comprend un moteur diesel de 1,2 L KIOTI avec boîte-pont à entraînement direct par l'arbre du moteur. Cela permet à la machine de fonctionner sans courroie d'entraînement. Cet ajout apporte la même fiabilité et le même rendement que les conducteurs de tracteurs KIOTI ont appris à connaître et ils font confiance aux tondeuses diesel avec un rayon de braquage nul. Le ZXD61 et le ZXD72 sont munis d'un cadre robuste, d'un tablier fabriqué en acier de calibre 7 et de roulettes avant semi-pneumatiques entraînés par l'arbre, pour créer l'une des machines les plus solides de leur catégorie. Ces machines sont conçues pour s'attaquer sans effort aux terrains difficiles, assurant ainsi l'achèvement rapide de projets d'aménagement paysager avec des résultats exceptionnels jour après jour.

« Je suis ravi d'apporter nos moteurs diesel légendaires à notre gamme de ZTR, a déclaré Steven Benedict, chef de produits de la gamme Turf Care. Cela permettra aux clients d'avoir accès à l'excellente durabilité de KIOTI dans une offre de tondeuse diesel avec un rayon de braquage nul. Les tondeuses diesel sont conçues comme nos tracteurs - elles sont fonctionnelles, fiables et faciles à utiliser. »

Confort de l'opérateur amélioré

KIOTI comprend l'importance du confort de l'opérateur pendant les longues heures de travail, et c'est pourquoi la gamme ZXD offre le meilleur confort de sa catégorie. Un siège à suspension isolé en caoutchouc de première qualité de trois pouces, jumelé à un essieu avant articulé, assure un fonctionnement fluide sur un terrain accidenté. En appuyant sur une pédale et en tournant un cadran, le levier hydraulique du tablier et le sélecteur de hauteur permettent aux opérateurs de modifier et de sélectionner la hauteur du tablier sans effort. Ces caractéristiques haut de gamme standard atténuent la fatigue des opérateurs et leur offrent une expérience plus agréable toute la journée pour la tonte du gazon.

Service simplifié

La plupart des éléments de maintenance de routine et des principaux composants des produits ZXD61 et ZDX72 sont facilement accessibles. Les opérateurs peuvent facilement accéder sur le dessus du tablier, au filtre à carburant, à la pompe, au moteur et au bloc-moteur, ce qui permet des vérifications rapides des fluides et autres composantes. Les fonctionnalités de maintenance exceptionnelles de la série ZXD offrent une maintenance de routine rapide et facile, minimisant les temps d'arrêt et maximisant la productivité.

Rendement remarquable

La série ZXD est équipée d'un moteur diesel KIOTI de 1,2 L, de réservoirs de carburant doubles d'une capacité combinée impressionnante de 17 gallons et de vitesses maximales de 11 mi/h. Ces machines s'attaquent facilement aux grands terrains, assurant ainsi l'achèvement rapide de projets d'aménagement paysager avec des résultats exceptionnels. Avec un tablier de 61 et 72 pouces offrant une qualité de coupe supérieure, ces tondeuses de qualité commerciale permettent aux opérateurs d'atteindre des résultats immaculés.

La nouvelle série ZXD est maintenant disponible chez les concessionnaires KIOTI aux États-Unis et au Canada.

Pour en savoir plus sur les nouveaux modèles, communiquez avec votre concessionnaire local ou visitez le site KIOTI.com .

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor fournit des tracteurs de 22 à 110 ch aux marchés américain et canadien. Aujourd'hui, l'entreprise offre une gamme complète de tracteurs compacts, de véhicules utilitaires et de tondeuses avec un rayon de braquage nul, destinés à un usage résidentiel et commercial, et elle entame une expansion dans le domaine de la construction compacte. KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell, en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, s'engage à fournir de l'équipement durable, fiable et facile à utiliser. Les clients de KIOTI bénéficient d'un réseau de concessionnaires vaste et croissant qui offre un service à la clientèle de la plus haute qualité partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus concernant KIOTI et ses produits, veuillez rendre visite à votre concessionnaire de tracteurs KIOTI autorisé ou consulter le site KIOTI.com .

