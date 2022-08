Lancement de cinq nouveaux modèles de tondeuses, notamment les toutes premières tondeuses à conducteur debout avec un rayon de braquage nul produites par l'entreprise.

WENDELL, Caroline du Nord, 4 août 2022 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., élargit son offre d'entretien du gazon cet été avec cinq nouveaux modèles de tondeuses avec un rayon de braquage nul, y compris les toutes premières tondeuses à conducteur debout produites par l'entreprise. Ces ajouts à la gamme KIOTI visent à offrir aux opérateurs des performances fiables sans sacrifier le confort. Les nouveaux modèles maximisent le temps de fonctionnement et l'efficacité, tout en offrant le confort et l'ergonomie que recherchent les opérateurs pour une utilisation quotidienne.

La série ZXS qui sera lancée cet été comprend deux modèles à conducteur debout offrant confort et rendement fiable qui seront bientôt expédiés aux concessionnaires partout en Amérique du Nord. KIOTI élargit aussi son offre de tondeuses à conducteur assis avec un rayon de braquage avec trois nouveaux ajouts à la série ZXC. Ces modèles viendront à bout des gazons les plus difficiles grâce à des caractéristiques de qualité commerciale supérieure et sont maintenant disponibles chez certains concessionnaires. Les cinq nouveaux modèles sont dotés de moteurs Kawasaki® de 24 ch combinés à des transmissions Hydro-Gear® pour une performance fiable et efficace.

« KIOTI est fière de poursuivre l'expansion de sa gamme de produits d'entretien du gazon qui témoigne de son engagement envers cette catégorie importante pour nos concessionnaires et nos clients, a déclaré Peter Dong-Kyun Kim, président et chef de la direction, de la division des tracteurs KIOTI de Daedong-USA Inc. Nous sommes heureux de combiner les moteurs Kawasaki avec notre plateforme éprouvée de tondeuses avec un rayon de braquage nul, et de lancer en même temps une toute nouvelle architecture de produits à conducteur debout équipés exclusivement de groupes motopropulseurs Kawasaki. Ces ajouts offrent aux clients cinq modèles de tondeuses novatrices qui offrent le confort qu'ils recherchent en plus de la fiabilité nécessaire à leur travail. »

Introduction de la série ZXS

Conçue pour s'attaquer à des obstacles difficiles avec précision, la série ZXS est la première série de tondeuses à conducteur debout avec un rayon de braquage nul de KIOTI et comprend deux modèles : la ZXS48 et la ZXS54. Les clients peuvent choisir entre des plateformes en acier renforcé de 48 ou 54 pouces avec des lames à encoche standard et des leviers de commande réglables. De plus, il est possible de retirer sans outils le coussin moelleux et confortable de l'opérateur, sous lequel se trouve un espace suffisant, ce qui permet d'accéder facilement à tous les composants utilisables, comme les boîtes-pont, la courroie d'entraînement, la batterie et les fusibles, pour une maintenance et un entretien facile.

« La série ZXS de KIOTI a été conçue pour offrir aux opérateurs un confort et une performance fiables tout au long de la journée, tout en tenant compte des besoins des utilisateurs finaux, a ajouté M. Kim. Nous avons hâte que ces modèles soient livrés aux concessionnaires et de les voir au travail. »

Ajouts à la série ZXC

La série ZXC de KIOTI comprend trois modèles à conducteur assis : ZXC48 LT, ZXC54 LT et ZXC60 LT. Ces tondeuses de qualité commerciale supérieure sont dotées d'un réservoir de carburant de grande capacité de 12,5 gallons, ce qui réduit la fréquence du ravitaillement et qui permet un temps de travail accru. Tous les modèles ZXC s'adaptent confortablement aux utilisateurs de toutes les statures grâce à des sièges et à des leviers de commande réglables, offrant une expérience de conduite précise et réactive avec des connexions de commande optimisées et des accouplements ajustés avec précision. Les opérateurs peuvent choisir entre des plateformes de tondeuses de 48, 54 ou 60 pouces, chacune munie d'un platelage en acier renforcé de calibre 10 et de lames à encoche standard pour couper le gazon le plus résistant.

Pour en savoir plus sur les nouveaux ajouts aux produits d'entretien du gazon de KIOTI, communiquez avec un concessionnaire autorisé de tracteurs KIOTI ou visitez le www.KIOTI.com .

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor fournit des tracteurs de 22 à 110 chevaux-vapeur aux marchés américain et canadien. Aujourd'hui, l'entreprise offre une gamme complète de tracteurs compacts, de véhicules utilitaires et de tondeuses avec un rayon de braquage nul, destinés à un usage résidentiel et commercial, et entame une expansion dans le domaine de la construction compacte. KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, s'engage à fournir de l'équipement durable, fiable et facile à utiliser. Les clients de KIOTI bénéficient d'un réseau de concessionnaires vaste et croissant qui offre un service à la clientèle de la plus haute qualité partout en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements concernant KIOTI et ses produits, veuillez rendre visite à votre concessionnaire de tracteurs KIOTI autorisé ou consulter le site www.KIOTI.com .

