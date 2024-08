La série RX40 offre le mélange ultime de puissance, de confort et de valeur pour s'attaquer facilement au travail exigeant

WENDELL, Caroline du Nord, le 20 août 2024 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc. annonce l'ajout de la prochaine génération de tracteurs utilitaires de la série RX40. S'appuyant sur l'héritage de confiance de la gamme RX20, ce nouvel ajout offre un mélange supérieur de puissance, de confort, de valeur et de performance dans un seul ensemble polyvalent. La série RX40 est dotée d'importantes mises à niveau par rapport à son prédécesseur, offrant aux opérateurs une expérience améliorée sur le terrain et pendant les longues heures de travail.

Tracteur KIOTI de la série RX40. (PRNewsfoto/KIOTI Tractor)

« Avec la série RX, nous avons repensé ce qu'un tracteur utilitaire peut offrir en combinant des caractéristiques avancées à la fiabilité robuste pour laquelle KIOTI est reconnu. « Ces puissantes machines sont construites en fonction des besoins des opérateurs, a déclaré Joel Hicks, directeur associé de la gamme de produits de tracteurs pour les tracteurs de KIOTI. "Le RX40 est plus qu'une mise à niveau; c'est un investissement non seulement dans votre productivité et votre confort, mais aussi dans le succès et la durabilité de votre ferme."

Confort et commodité

Une caractéristique remarquable de la série RX40 est sa cabine spacieuse à cinq piliers, conçue pour accorder la priorité au confort et à la commodité de l'opérateur. À l'intérieur de la cabine, les opérateurs profiteront d'une visibilité incroyable, d'une grande marge de manœuvre pour la tête et les jambes, et d'un siège suspendu de luxe à suspension pneumatique pour réduire au minimum la fatigue pendant une utilisation prolongée. Le taxi est également équipé d'un climatiseur pour le confort et la productivité tout au long de l'année, et d'un siège d'instructeur en option qui fait de l'entraînement un plaisir.

Pour améliorer davantage la convivialité, la série RX40 est équipée d'un attelage électronique à 3 points pour un contrôle sans effort des outils, ainsi que d'une servodirection, d'un volant inclinable et d'un tableau de bord à DEL avec des commandes ergonomiques pour un fonctionnement intuitif. La prise de force hydraulique indépendante assure un fonctionnement fluide, tandis que les projecteurs de projection et les lampes de travail offrent une visibilité et une sécurité accrues pour le travail de nuit. La conception simplifiée actualisée du capot améliore les lignes de visibilité avant pour une meilleure visibilité au sol et un accès plus facile pour l'entretien.

Puissance et performance de pointe

La série RX40 redéfinit la puissance et la performance pour des tâches comme le transport du foin, l'entretien du bétail, la manutention des matériaux et l'aménagement paysager. Équipé du moteur diesel CRDI turbocompressé à quatre cylindres à faible consommation de carburant en ligne et refroidi à l'eau de KIOTI, il est doté d'une puissance et d'un couple de 26 gallons de carburant. Le RX40 est disponible en deux options de transmission : une navette électrique ou une navette électrique avec glissière pour une manœuvre fluide. Avec cinq modèles d'une puissance de 66 à 73 chevaux dans les configurations ROPS ou cabine, la série RX40 atteint de nouveaux sommets avec une capacité de levage en trois points de premier ordre allant jusqu'à 4 327 livres.

Engagez sans effort la traction en 4RM et verrouillez le différentiel pour une traction supérieure. Changez de direction en appuyant sur le poignet à l'aide du levier de déplacement motorisé, et voyagez plus rapidement avec des vitesses allant jusqu'à 24 mi/h. De plus, gérez toute tâche avec une prise de force 540/540E et une manette installée en usine pour un contrôle facile.

Valeur et polyvalence

KIOTI accorde la priorité à la qualité en fabriquant presque tous les composants majeurs de sa vaste gamme de tracteurs à l'interne. Cette intégration verticale assure un contrôle complet du processus de fabrication du début à la fin. Par conséquent, les tracteurs KIOTI, y compris ceux de la série RX40, offrent une constance et une fiabilité inégalées.

La série RX40 représente une nouvelle norme en matière de tracteurs utilitaires, offrant un confort et une fiabilité ultimes, ainsi qu'une performance et une valeur inégalées pour effectuer facilement les tâches les plus exigeantes.

Les modèles RX40 sont maintenant offerts chez les concessionnaires KIOTI aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus sur la nouvelle série RX40, communiquez avec un concessionnaire KIOTI Tractor autorisé ou visitez KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de tracteurs de confiance, de 22 à 115 chevaux-vapeur, qui dessert les marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses à virage nul résidentielles et commerciales et de l'équipement de construction compact. Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, et d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, la stratégie d'intégration verticale de KIOTI garantit des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord, qui se consacre à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire autorisé de tracteurs KIOTI ou KIOTI.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2459830/RX40_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1826439/KIOTI_Logo.jpg

SOURCE KIOTI Tractor

PERSONNE-RESSOURCE : Jenna Schindo, [email protected], 984 308-0126