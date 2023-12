Conçues pour améliorer le confort, la performance et la durabilité, les nouvelles chargeuses à chenilles compactes et chargeuses à direction à glissement élargissent la gamme d'équipements éprouvés de KIOTI.

WENDELL, Caroline du Nord, le 13 déc. 2023 /CNW/ - KIOTI Tractor , une division de Daedong-USA, Inc., dévoile sa plus récente innovation avec le lancement de sa chargeuse à chenilles compacte TL750 et de sa chargeuse à direction à glissement SL750 . Robuste et résistante, la nouvelle gamme s'appuie sur l'expérience éprouvée de KIOTI en matière de développement de machines pour fournir de la puissance et des performances sans sacrifier le confort. Comme c'est le cas pour toutes les machines KIOTI, les modèles ont été pensés, conçus et fabriqués à l'interne, offrant un niveau inégalé de qualité, d'uniformité et de contrôle.

« L'arrivée de KIOTI sur le marché des machines compactes arrive à un moment charnière pour notre entreprise et pour l'industrie. Les ventes de véhicules compacts ont explosé au cours de la dernière décennie, et il n'y a aucun signe de ralentissement », a déclaré Justin Moe, chef de produit - Division de la construction, KIOTI Tractor. « Nos clients participent à cette demande, car ils recherchent des équipements compacts pour tout, de la gestion des superficies jusqu'aux applications sur le chantier. Avec les modèles TL750 et SL750, nous répondons à cette demande, en tirant parti de 35 ans d'expérience et des nombreux commentaires de nos clients pour proposer des machines éprouvées et durables, conçues pour accomplir des tâches difficiles. »

Confort rehaussé pour une meilleure expérience de l'opérateur

Les deux machines sont dotées d'une large cabine, disponible en cabine ouverte standard ou en cabine fermée en option avec système CVC pour plus de confort. Toujours en gardant les besoins du client à l'esprit, les modèles compacts comprennent un siège à suspension à haut dossier et un écran numérique ACL. La porte à rideau standard permet d'entrer et de sortir facilement, quelle que soit la position du baquet ou de l'accessoire. La conception de la porte basculante augmente la flexibilité sur le chantier, car les opérateurs peuvent travailler avec la porte ouverte ou fermée.

La conception améliore la visibilité de la machine à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. La caméra de recul standard, parfaitement intégrée à l'écran numérique ACL, offre une vue arrière sur demande lors des déplacements en marche arrière ou sur simple pression d'un bouton, améliorant ainsi la connaissance et la sécurité du chantier. En conception standard, les chargeuses sont dotées de projecteurs de travail avant et arrière à DEL, améliorant encore plus la visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Activée par simple pression sur un bouton, la fonction de nivellement automatique standard maintient automatiquement le baquet ou l'accessoire sur un plan horizontal lors du levage. Lorsque cette fonction est activée, l'opérateur n'a plus à s'inquiéter de régler manuellement la machine, ce qui réduit la fatigue lors de la manipulation des matériaux. En outre, la commande de conduite en option réduit encore les chutes accidentelles de matériaux et les mouvements du bras de levage lors du déplacement des matériaux sur le site, pour un meilleur confort de l'opérateur.

Puissance et performances éprouvées

Les deux modèles utilisent un puissant moteur diesel KIOTI de 74 ch. Testé sur le terrain et éprouvé dans toutes les applications, le moteur fournit une puissance et une fiabilité constantes, offrant une plus grande confiance lors des tâches difficiles.

Pour un toucher et une sensation de qualité supérieure, les commandes hydrauliques du conducteur par levier de vitesse offrent une grande souplesse d'utilisation et un contrôle précis. Par conséquent, la machine ressemble à une extension de l'opérateur, permettant un travail précis même dans des espaces restreints ou pendant des tâches complexes. Les commandes du bout des doigts permettent à l'opérateur d'utiliser facilement la fonction de fixation du levier pour un fonctionnement fluide et sans effort.

Conçues pour soulever, pousser et répondre à des exigences rigoureuses, les machines ont une hauteur de 10,8 pieds jusqu'à l'axe d'articulation et pour la trajectoire de levage verticale. La hauteur de levage des deux machines étant la plus élevée de leur catégorie, les opérateurs peuvent facilement déverser les matériaux dans les camions et les trémies à hauts bords.

Fiabilité inégalée, maintenance sans effort

Le train de roulement solide du modèle TL750 maintient la machine au sol, ce qui améliore le rendement du nivellement, tandis que la conception de la voie réduit les risques de dépistage. D'autres caractéristiques comprennent l'acheminement protégé des tuyaux et le système de voies ouvertes, ce qui améliore encore la durabilité et réduit au minimum les temps d'arrêt.

Pour améliorer la maintenance de la machine, le radiateur arrière pivotant permet à l'opérateur de mieux atteindre les éléments de maintenance communs en retirant deux boulons. La cabine facile à soulever et l'accès rapide aux raccords et aux soupapes simplifient encore plus l'entretien.

Les modèles compacts sont dotés de la garantie standard de 3 ans et 3 000 heures de KIOTI, ce qui donne aux clients plus de confiance et de protection lorsqu'ils entreprennent des tâches difficiles.

La star de la country Trace Adkins reçoit le premier modèle TL750

En octobre, KIOTI a livré sa toute première chargeuse à chenilles compacte TL750 au chanteur et compositeur de musique country Trace Adkins. En plus de sa solide gamme d'équipements KIOTI, M. Adkins a reçu les clés de son nouveau modèle TL750 et a passé l'après-midi à faire l'expérience de la performance et de la durabilité de la machine avec l'équipe KIOTI dans sa ferme du Tennessee. « Mes amis de KIOTI Tractor sont venus à la ferme et ont livré leur toute première chargeuse à chenilles. Le numéro de série indique même que c'est la machine nº 1! Ma chargeuse à chenilles compacte TL750 KIOTI est géniale, et j'ai déjà commencé à l'utiliser à la ferme! Pouvoir changer les accessoires au besoin rend ce modèle parfait pour presque n'importe quelle tâche », a déclaré M. Adkins.

Pour en savoir plus sur les nouveaux modèles, communiquez avec votre concessionnaire local ou visitez le site KIOTI.com . De plus, les participants au salon World of Concrete à Las Vegas, du 23 au 25 janvier 2024, peuvent découvrir la chargeuse à chenilles compacte TL750 et la chargeuse à direction à glissement SL750 au stand KIOTI no C5477.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor fournit des tracteurs de 22 ch à 115 ch aux marchés américain et canadien. Aujourd'hui, l'entreprise offre une gamme complète de tracteurs compacts, de véhicules utilitaires et de tondeuses avec un rayon de braquage nul, destinés à un usage résidentiel et commercial, et elle entame une expansion dans le domaine de la construction compacte. KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, s'engage à fournir de l'équipement durable, fiable et facile à utiliser. Les clients de KIOTI bénéficient d'un réseau de concessionnaires vaste et croissant qui offre un service à la clientèle de la plus haute qualité partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus concernant KIOTI et ses produits, veuillez rendre visite à votre concessionnaire de tracteurs KIOTI autorisé ou consulter le site KIOTI.com .

