TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui que Kinesso, le moteur marketing du fournisseur mondial de services de marketing Interpublic Group (IPG), est le premier client à exploiter la puissance de la solution d'audience de télévision connectée de Bell Média pour mieux cibler les Canadiens. Disponible exclusivement par l'entremise de Bell DSP, Bell Média offre la solution d'audience de télévision connectée la plus évoluée au Canada, qui tire parti des segments d'auditoire exclusifs de Bell.

« En tant que fournisseurs de technologies offrant des solutions transparentes axées sur les données aux grandes marques mondiales, nous sommes ravis de nous associer à Kinesso », a déclaré Perry MacDonald, vice-président, Ventes publicitaires et partenariats chez Bell Média. « Chez Bell Média, nous sommes déterminés à doter les annonceurs canadiens des plus récentes technologies et perspectives pour répondre à leurs besoins d'affaires. Bien que la télévision connectée soit une plateforme en croissance rapide au Canada, la capacité de cibler cet auditoire croissant demeure limitée. Grâce à ce lancement, Bell DSP ajoute une couche de sophistication supplémentaire à sa gamme de solutions de marketing, tout en accordant la priorité aux besoins de ses clients. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Bell Média et d'utiliser les données de la télévision connectée pour mieux cibler l'auditoire global dans l'écosystème de Bell », a déclaré Christy MacLeod, vice-présidente exécutive, Services de données et technologie chez IPG Kinesso Canada. « Les fonctionnalités de ciblage précises de Bell DSP, combinées aux données exclusives de Bell sur l'auditoire, nous offrent un autre ensemble de données puissantes pour favoriser des résultats et l'engagement de nos publics cibles canadiens. »

Selon l'Observateur des technologies médias, l'auditoire de la télévision connectée a triplé au cours des deux dernières années; la télévision connectée étant devenue l'un des marchés publicitaires dont la croissance se situe parmi les plus rapides au Canada. À mesure que les options de visionnement de la télévision connectée augmentent, les annonceurs font face aux défis d'une industrie hautement fragmentée fondée sur un écosystème d'appareils et de plateformes complexe. Pour leur permettre de faire face à ces défis, Bell Média a créé une solution d'audience unifiée qui permet aux annonceurs de cibler plus facilement les audiences. Cette solution d'audience de la télévision connectée offre aux marques et aux annonceurs la capacité unique de cibler tous les auditoires de la télévision connectée au pays en utilisant des caractéristiques variées, comme la géographie, les comportements en ligne, les indicateurs financiers et la consommation de médias grâce aux fonctionnalités libre-service conviviales de Bell DSP.

En plus des audiences de télévision connectée haut de gamme accessibles directement par le biais de Bell DSP, les annonceurs peuvent créer et cibler des audiences de télévision connectée personnalisées à l'aide du Gestionnaire d'auditoire de Bell. Grâce à cela, les annonceurs peuvent maximiser davantage le rendement de leurs dépenses numériques en superposant un ciblage précis sur tous les inventaires de télévision connectée, y compris des aubaines offertes dans le catalogue de vidéos haut de gamme de Bell DSP.

Grâce à cette plus récente offre, Bell Média continue d'être à l'avant-garde en proposant des solutions novatrices qui produisent des résultats pour les annonceurs canadiens. Bell DSP est propulsée par les meilleures données d'auditoire conformes à la protection de la vie privée de sa catégorie.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo; 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN; le service de diffusion en continu et de télé bilingue Crave; la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 postes de radio dans 58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Kaitlynn Jong, Bell Média, [email protected]

Maeve Lisle, Bell Média, [email protected]

