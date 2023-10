Il s'agit de la deuxième fois que Mme Mason figure sur la prestigieuse liste de professionnelles du monde des affaires

TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - RBC est fière d'annoncer que Kim Mason, vice-présidente directrice et cheffe de la division Banque privée - Canada de RBC, figure pour la deuxième fois sur la liste des 100 femmes les plus puissantes du Réseau des femmes exécutives (WXN). Chaque année, WXN suit un processus de mise en candidature rigoureux dans le but de souligner et de promouvoir la contribution des femmes dans le monde des affaires canadien.

Depuis son entrée au service de RBC en 1986, Mme Mason a occupé divers postes de direction aux responsabilités croissantes, notamment ceux de vice-présidente régionale au sein des régions du Grand Toronto et du Canada atlantique, de première vice-présidente, Distribution stratégique commerciale, et a assumé des responsabilités de direction au sein des secteurs détail et commercial, de Paiements internationaux et commerce international, des centres de contact, de la Gestion des risques du Groupe et des Services de détail et exploitation. Depuis qu'elle a intégré Banque privée en 2019, Mme Mason a supervisé une équipe responsable de répondre aux besoins en matière de services bancaires et de crédit souvent complexes des clients fortunés au Canada et de leur famille, en leur offrant des solutions hautement personnalisées. Mme Mason a joué un rôle pivot dans l'établissement de la vision stratégique et des priorités de Banque privée - Canada et de la culture de travail à laquelle adhèrent l'ensemble des employés de cette division.

« Je suis fier que Mme Mason ait été reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du Canada, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Tout au long de sa carrière, Mme Mason a toujours mis les clients au centre de ses priorités et fait preuve d'un dévouement inébranlable pour habiliter ses collègues. Sa contribution exceptionnelle à RBC et son engagement continu envers les collectivités que nous servons concrétisent véritablement notre raison d'être. »

Ses antécédents de longue date vont au-delà de RBC. Elle a été administratrice et présidente de divers conseils d'administration d'établissements de soins de santé pendant plus de 20 ans et siège actuellement au conseil d'administration du Centre universitaire de santé, où elle est présidente du comité des ressources humaines. En plus d'avoir travaillé dans les secteurs des soins de santé et bancaire, Mme Mason siège également au conseil d'administration de l'Allée des célébrités canadiennes et est membre de son comité de planification stratégique. Elle est aussi membre de la Young Presidents' Organization depuis 2011. En 2021, elle a intégré le Groupe de travail de l'Ontario sur les femmes et l'économie, où elle a travaillé aux côtés de membres des secteurs public et privé pour faire progresser l'autonomisation économique des femmes dans une économie post-COVID-19. Ce travail, mis en œuvre par le ministre des Finances, a donné lieu à une série de recommandations qui ont été communiquées dans l'Énoncé économique de l'automne 2021 du gouvernement fédéral et mises en application.

« Tout au long de ma carrière, j'ai toujours considéré qu'occuper un poste de direction est un privilège et que pour être à la hauteur, il me fallait appuyer les membres de mon équipe et leur faire part de mes expériences aux chapitres du perfectionnement professionnel, de la conciliation travail-vie personnelle, de l'atteinte des objectifs professionnels, et plus encore, a dit Kim Mason, vice-présidente directrice et cheffe, Banque privée - Canada. C'est pour moi un honneur d'avoir été reconnue par WXN, une organisation qui se consacre à promouvoir et à célébrer l'avancement des femmes professionnelles de tous les niveaux, de tous les secteurs et de tous les âges. »

Pour en savoir plus sur la diversité et l'inclusion à RBC, allez au www.rbc.com/diversite-inclusion.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les lauréates 2020 des prix Le Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes de WXN à l'adresse suivante : https://wxnetwork.com/page/top100awards.

SOURCE RBC Gestion de patrimoine

