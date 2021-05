Kévin Roy réélu à la présidence de la FCPQ

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les délégués du Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) siégeaient aujourd'hui en Assemblée générale pour élire les membres de leur comité exécutif. Kévin Roy, président de la FCPQ depuis 2019, a été réélu sans opposition à la présidence de la Fédération.

« Je suis heureux et fier de commencer ce nouveau mandat. Je m'engage à la présidence de la FCPQ avec le même objectif que dans toutes mes implications parentales bénévoles : favoriser la réussite des élèves. C'est en portant la voix des parents et en les appuyant dans leurs activités et dans leurs défis que nous y arriverons. Merci aux délégués et aux parents engagés pour leur confiance ! », lance Kévin Roy.

Le nouveau poste de Conseillère EHDAA, en élection pour la première fois, est comblé par Annie Goudreau, du Centre de services scolaire (CSS) des Draveurs, membre du comité exécutif depuis 2018. Ce poste a été instauré cette année pour assurer la représentation des parents d'élèves ayant des besoins particuliers.

Helene Turgeon, de la Commission scolaire Eastern Townships, est réélue au poste de Représentante aux affaires anglophones. Mélanie Morin, du CSS du Lac-Abitibi, et Anne-Marie Martel, du CSS de la Vallée-des-Tisserands, sont quant à elles élues par acclamation aux postes de Conseillères A et B. C'est donc sous le signe de la continuité que le comité exécutif poursuivra ses travaux l'an prochain.

« Je tiens à remercier Lyne Guérin, qui quitte le comité exécutif après cinq ans d'implication. Merci Lyne pour ton engagement pour les parents et pour nos jeunes ! », dit Kévin Roy.

Pour voir tous les membres du comité, consultez notre site web. Félicitations aux membres et bon succès dans vos mandats !

L'équipe et les délégués se préparent maintenant au Rendez-vous festif du numérique, qui se tiendra ce soir dès 18h30 sur la plateforme parents.quebec, partenaire principal de l'événement. Cette soirée informative et amusante est gratuite et ouverte à tous les parents qui ont envie de célébrer en grand la fin d'une année forte en rebondissements !

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

