Kévin Roy lauréat des prix Hommage bénévolat-Québec

QUÉBEC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière d'annoncer que son président, Kévin Roy, est lauréat de la 24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Les lauréats de ces prix, qui se sont distingués par leur engagement et leurs actions, ont été dévoilés hier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Parent bénévole depuis l'entrée de son fils aîné en maternelle, Kévin Roy agit avant tout en pensant au meilleur intérêt de tous les enfants. C'est ce qui le motive à s'impliquer bénévolement dans les instances de participation du milieu scolaire et à présider la Fédération des comités de parents du Québec.

« Je suis fier, pas nécessairement de la reconnaissance obtenue, mais de toute la différence qu'on peut faire quand on fait du bénévolat. Félicitations à tous les bénévoles! Soyez, vous aussi, fiers de ce que vous accomplissez! », lance Kévin Roy.

Cliquez ici pour plus d'information sur les prix Hommage bénévolat-Québec et sur la candidature de Kévin Roy.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

