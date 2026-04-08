VANCOUVER, BC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Il y a 10 ans, la Colombie-Britannique devenait la première province canadienne à accepter les capsules K-Cup® correctement préparées dans son programme de recyclage résidentiel. Pour souligner cet anniversaire, Keurig Dr Pepper Canada lance une nouvelle campagne de sensibilisation visant à encourager les habitants de la Colombie-Britannique à recycler correctement leurs capsules, dans le cadre de son engagement continu à rendre les moments café du quotidien plus responsables.

« Pour des millions de Canadiens, infuser une tasse de café avec Keurig fait partie de la routine quotidienne. En Colombie-Britannique, cette routine inclut le recyclage des capsules K-Cup® à la maison depuis dix ans. Le recyclage des capsules de café devrait être un geste aussi naturel que se préparer une tasse de café, a déclaré Cynthia Shanks, première directrice principale des affaires corporatives chez Keurig Dr Pepper Canada. La Colombie-Britannique a été le premier endroit où les consommateurs ont pu recycler leurs capsules K-Cup® à la maison, et cela a influencé nos façons de penser en matière d'éducation et de conception, et la façon de voir notre rôle en tant que producteur. »

Suite à l'acceptation en Colombie-Britannique, Keurig a travaillé avec Recycle BC sur des évaluations et audits menés entre 2018 et 2020 afin de mieux comprendre comment les consommateurs préparaient leurs capsules K-Cup® pour le recyclage, et comment l'éducation des consommateurs a influencé l'adoption des « bons comportements de recyclage ». La proportion de capsules qui étaient vidées correctement est passée de 61 % à 66 % pendant l'étude (étude conjointe Keurig-Recycle BC, 2020). Ces enseignements ont aidé Keurig à définir son approche de collaboration et de sensibilisation au recyclage à travers le Canada.

« La Colombie-Britannique a pris très tôt la décision de mettre en place un système de recyclage capable d'évoluer, pas seulement de fonctionner, a déclaré Sam Baker, directeur exécutif de Recycle BC. Grâce à une conception réfléchie du système, à la modernisation des infrastructures et à l'élargissement responsable des matériaux acceptés, y compris les petits articles, le système a toujours affiché d'excellents résultats en matière de récupération des plastiques résidentiels, tout en continuant d'investir dans la circularité. »

Aujourd'hui, environ 75 % des Canadiens peuvent recycler leurs capsules K-Cup® à la maison, grâce à leur acceptation en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. À mesure que d'autres provinces adopteront le système de responsabilité élargie des producteurs (REP), Keurig prévoit que ce chiffre continuera d'augmenter pour atteindre près de 90 % d'ici 2027.

Pour soutenir ces progrès, Keurig lance sa campagne de sensibilisation des consommateurs « Infuser un avenir meilleur », qui rappelle aux Canadiens de retirer l'opercule, vider le marc de café et recycler la capsule. Les capsules K-Cup® étant désormais dotées d'un opercule facile à retirer, leur préparation pour le recyclage est plus simple et rapide que jamais.

À PROPOS DE KEURIG DR PEPPER CANADA

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DE RECYCLE BC

Recycle BC est un organisme à but non lucratif responsable du recyclage du papier et des emballages résidentiels dans toute la Colombie-Britannique, desservant plus de deux millions de foyers -- soit plus de 99 % de la population de la province -- grâce à des services de collecte en bordure de rue, dans les immeubles collectifs et dans les services de dépôt. Recycle BC veille à ce que les emballages et les imprimés soient collectés auprès des ménages et des points de dépôts, puis triés, gérés et recyclés de manière responsable.

Recycle BC fournit des services de recyclage soit directement aux collectivités, soit en partenariat avec les gouvernements locaux, les Premières Nations, des entreprises privées et d'autres organisations à but non lucratif. Le programme est financé par les entreprises qui fournissent des emballages et des produits en papier aux habitants de la Colombie-Britannique. L'organisation sensibilise également le public aux bonnes pratiques de recyclage afin de favoriser un environnement plus propre et plus durable. Pour en savoir plus, visitez le site RecycleBC.ca.

SOURCE Keurig Dr Pepper Canada

Médias : Coralie-Jade Fournier, [email protected], Première directrice, Communications corporatives, Keurig Dr Pepper Canada