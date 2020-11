Keurig Dr Pepper Canada lance des cafetières faites en partie de plastique recyclé, une étape importante dans son parcours de développement durable

MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Keurig Canada Inc., opérant sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada, a franchi une étape significative dans sa transition vers un modèle d'affaire durable. L'organisation annonce sa dernière innovation avec le lancement des nouvelles cafetières Keurig® K-Mini® et K-Mini Plus® noires mat, fabriquées avec au moins de 20 % et 30 % de plastique recyclé postconsommation (RPC), respectivement.

Depuis 2019, l'organisation travaille à optimiser et revoir ses pratiques afin de passer en mode écoresponsable et d'améliorer son impact environnemental. Par l'entremise de solutions novatrices, elle voit à donner une nouvelle vie et de la valeur à des sources de plastiques renouvelables provenant de partout au Canada. Pour cette initiative, Keurig Dr Pepper Canada a fait équipe avec Lavergne, une entreprise montréalaise, chef de file mondial en matière de récupération des plastiques recyclés en vue de les transformer en résines durables. Cette collaboration a permis à l'organisation de revoir la conception de ses cafetières les Keurig® K-Mini® et K-Mini Plus® noires mat tout en maintenant le niveau de qualité de ses produits. Ce travail est essentiel à la progression de Keurig Dr Pepper vers l'atteinte de son objectif, soit utiliser 30 % de matières recyclés dans l'ensemble de son portefeuille de produits d'ici 2025, comme décrit dans sa plateforme de responsabilité d'entreprise Soif de faire le bien .

« Le lancement de ces cafetières représente une étape charnière de notre parcours de développement durable en tant qu'entreprise, ainsi que dans le cadre de nos efforts pour contribuer à batîr l'économie circulaire des plastiques au Canada. Ce n'est que le début », a déclaré Stéphane Glorieux, président de Keurig Dr Pepper Canada. « Grâce à l'apport et à l'expertise de Lavergne, nous avons réussi à réduire notre utilisation de plastique vierge, notre consommation d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre, tout en donnant une deuxième vie à des produits de consommation qui aboutiraient autrement dans un site d'enfouissement. »

« Nous sommes heureux de s'allier à Keurig Dr Pepper Canada dans cette mission commune : faire de la fabrication du plastique un processus circulaire », a affirmé Jean-Luc Lavergne, président et fondateur de Lavergne. « De plus, nous collaborons déjà avec Keurig Dr Pepper Canada pour la prochaine étape, soit de réintroduire du plastique recyclé provenant de cafetières Keurig récupérées et de l'intégrer dans de nouveaux produits pour créer un cercle infini. »

Keurig Dr Pepper Canada et Lavergne démontrent qu'un savoir-faire des plastiques recyclés est en plein émergence dans l'Est de Montréal. Contribuer à bâtir une économie circulaire au Québec permettra de miser sur l'innovation en réduisant l'empreinte environnementale. « Le Québec est bien engagé dans le mouvement mondial vers une économie plus verte et durable. L'économie circulaire est une voie d'avenir pour créer de la richesse autrement et en respectant les limites de la planète. Les entreprises qui innovent tout en tenant compte de l'environnement, comme Keurig Dr Pepper Canada, augmentent leur compétitivité et seront en mesure de mieux saisir les occasions d'affaires sur les marchés nationaux et internationaux », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Keurig Dr Pepper Canada continuera d'accroître la proportion de matières RPC dans ses cafetières et autres innovations, tout en identifiant de nouvelles occasions au Canada et aux États-Unis. En tant qu'entreprise axée sur l'atteinte d'objectifs concrets, le développement durable et la recyclabilité se trouvent au cœur de la stratégie d'affaire de Keurig Dr Pepper Canada. L'organisation d'ailleurs est cofondatrice du Groupe d'action plastiques circulaires, une initiative mise sur pied avec Danone, TC Transcontinental, Cascades, Dyne-a-Pak et l'ACIP afin de favoriser une vraie économie circulaire pour les plastiques au Québec et au Canada.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, l'entreprise propose une large gamme de boissons pour satisfaire chaque besoin, offertes partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada propose une grande variété de boissons chaudes et froides commercialisées sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, ainsi que les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Les principaux lieux d'activités canadiens de l'entreprise et l'équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada Inc. qui offre des solutions de services de boissons novateurs pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr/ . Pour plus d'information sur nos efforts en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise .

À propose de Lavergne

Lavergne a pour mission de réduire la dépendance mondiale aux plastiques vierges. Depuis 1986, Lavergne a évolué pour offrir une solution circulaire complète à certaines des plus grandes entreprises du monde telles que HP, Dyson, Keurig et bien d'autres. L'entreprise a développé des technologies qui permettent de fournir des résines de plastique recyclé post-consommation de haute qualité pour la fabrication de nouveaux produits. Lavergne a une empreinte internationale, avec des opérations de fabrication au Canada, au Vietnam et en Haïti. Lavergne rend le plastique circulaire.

