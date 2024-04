L'entreprise annonce avoir conclu une entente de vente et de distribution avec CAB CAN Limited, Inc.

MISSISSAUGA, ON, le 23 avril 2024 /CNW/ - Canada Dry Mott's Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada (« KDP Canada »), a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord exclusif à long terme avec CAB CAN Limited, Inc. pour la vente et la distribution d'Electrolit®, une boisson d'hydratation premium, au Canada. Ce partenariat marque l'entrée de KDP Canada dans la catégorie des boissons d'hydratation pour sportifs et de solution pour la déshydratation, renforçant ainsi son engagement à offrir des produits novateurs aux consommateurs canadiens.

Élaborée avec précision et appuyée par la science, Electrolit est devenue l'une des cinq marques les plus importantes dans la catégorie de l'hydratation pour sportifs aux États-Unis, un segment déterminant dans le secteur des boissons désaltérantes. Forte de plus de 70 ans d'histoire et de son patrimoine hispanique, ainsi que de sa position de chef de file sur le marché mexicain, la marque a le potentiel de prospérer au Canada en tant que nouvelle option pour les consommateurs.

« En misant sur la croissance continue et l'expansion de notre portefeuille, nous sommes très heureux de nous lancer dans l'hydratation pour sportifs avec une solution pour la réhydratation de première qualité comme Electrolit, a déclaré Jean Gagnon, premier directeur principal, Boissons froides, chez KDP Canada. Electrolit se prépare à transformer les habitudes d'hydratation des consommateurs en offrant une option qui va au-delà des boissons sportives conventionnelles, et une alternative pour ceux qui recherchent une boisson d'hydratation complète qui convient à un mode de vie actif. »

Les principales caractéristiques d'Electrolit incluent :

Fournit une hydratation rapide pour aider le corps à se ressourcer et à récupérer après une activité physique ou une chaleur intense, et favorise la santé et le mieux-être.

Formulée scientifiquement avec du magnésium, du potassium, du calcium, du glucose, du lactate de sodium et six ions pour une absorption et une performance optimales des électrolytes.

Sera disponible au Canada dans une gamme de sept saveurs savoureuses, dont deux options sans sucre.

Dans le cadre de ce partenariat, KDP Canada s'appuiera sur son vaste réseau et son expertise dans l'industrie canadienne des boissons pour renforcer la présence et accroître l'accessibilité de la marque Electrolit auprès des consommateurs, et ainsi se positionner comme un acteur clé dans la catégorie des boissons sportives et des produits désaltérants.

La transition de la distribution d'Electrolit vers KDP Canada aura lieu prochainement en 2024. Les autres modalités de l'entente ne sont pas divulguées.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques maisons, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMC et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise

À propos d'Electrolit®

Electrolit® fabrique une boisson d'hydratation de première qualité à formulation scientifique qui régénère le corps après une activité physique, une chaleur intense ou une nuit de festivités. Fondée au Mexique en 1950, Electrolit® est depuis devenue une boisson de récupération très prisée par les athlètes et les fêtards. Formulée avec du magnésium, du potassium, du calcium, du glucose et du lactate de sodium, ainsi que six ions pour l'absorption des électrolytes, Electrolit® aide à rétablir l'équilibre hydroélectrolytique, en répondant aux besoins métaboliques et d'hydratation. Electrolit® est actuellement offert dans les épiceries et les dépanneurs à l'échelle nationale, ainsi que dans les canaux en ligne à travers le pays, y compris Circle K, 7-Eleven, Amazon, et plus encore. Electrolit® est fabriquée et détenue par PISA® Farmacéutica, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du Mexique et d'Amérique latine.

