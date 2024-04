Keurig Dr Pepper Canada conclut un partenariat multimarque avec les Toronto Blue JaysMC

MISSISSAUGA, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - Canada Dry Mott's Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada (« KDP Canada »), et les Toronto Blue JaysMC ont dévoilé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel qui promet d'apporter des expériences inédites et enivrantes aux fans de baseball, qu'ils soient présents dans le stade Centre Rogers ou dispersés à travers tout le Canada.

À compter de la saison 2024, les amateurs de baseball qui visiteront le Centre Rogers fraîchement rénové pourront déguster certains des produits les plus appréciés de la famille de boissons de KDP Canada, y compris Canada Dry®, Mott's® Clamato®, Dr Pepper®, Crush® et AtypiqueMD. En plus de l'arrivée de ceux-ci en concession, les nouveaux gradins du champ droit du stade - inaugurés en 2023 - ont été officiellement renommés « Canada Dry® Bleachers ». Lieu de rassemblement des plus fervents partisans en raison de sa vue exceptionnelle sur la zone d'échauffement des lanceurs visiteurs, les gradins Canada Dry® Bleachers comporteront un design unique à l'effigie de cette marque emblématique et seront animés tout au long de la saison grâce à une programmation de diverses activations de marque et célébrations en cours de match.

« Nous sommes enchantés d'offrir aux passionnés des Blue Jays la chance de savourer leurs marques canadiennes préférées, telles que Canada Dry® et Mott's® Clamato®, ainsi que d'autres boissons emblématiques comme Dr Pepper® et Crush®, lorsqu'ils visiteront le Centre Rogers. De plus, nous sommes fiers de proposer une option sans alcool avec notre gamme de mocktails AtypiqueMD au goût savoureux, a déclaré Jean Gagnon, premier directeur principal, Boissons froides, Keurig Dr Pepper Canada. Ce partenariat représente une opportunité unique de connecter directement nos marques avec les amateurs de baseball canadiens, là où le plaisir des produits et les loisirs se rencontrent pour créer des expériences de marque inoubliables. »

« Au cours des deux dernières saisons, nous avons totalement réinventé l'expérience des fans des Blue Jays, a déclaré David O'Reilly, directeur des Toronto Blue JaysMC. C'est avec une grande joie que nous dévoilons les gradins Canada Dry® Bleachers, destinés à améliorer la section du champ extérieur au Centre Rogers. De plus, nous sommes ravis d'intégrer les produits canadiens par excellence de KDP Canada dans notre stade. Cette collaboration avec Keurig Dr Pepper Canada nous permettra de continuer à offrir des expériences inoubliables aux fans des Blue Jays à travers tout le Canada pour de nombreuses saisons à venir. »

Pour souligner l'arrivée des marques Canada Dry®, Mott's® Clamato®, Dr Pepper®, Crush® et AtypiqueMD dans les ligues majeures, des affiches seront installées au TD Ballpark pour le début des matchs d'entraînement du printemps. Plusieurs activations de marque dans les gradins Canada Dry® Bleachers seront également annoncées au cours des prochains mois.

